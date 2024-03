Pietra Ligure, le iniziative della Settimana Santa alla parrocchia del Soccorso

Pietra Ligure. Dopo la commemorazione dell’ingresso di Gesù in Gerusalemme nella Domenica delle Palme, prosegue per la parrocchia del Soccorso di Pietra Ligure il programma di iniziative della settimana Santa e di avvicinamento alla Pasqua.

ECCO IL PROGRAMMA:

Giovedì Santo (28 marzo), alle ore 18:00 “La Cena del Signore” con la “Lavanda dei piedi”, mentre alle ore 21:00 “Adorazione davanti all’Altare della Reposizione”

Venerdì Santo (29 marzo), alle ore 9:00 Preghiera delle Lodi e dell’Ufficio delle Letture, mentre alle ore 18:00 La Passione del Signore. E dalle ore 21.00 la tradizionale Via Crucis in via San Francesco.

Sabato Santo (30 marzo), alle ore 9:00 Preghiera delle Lodi e dell’Ufficio delle Letture, dalle ore 21:00 Veglia Pasquale.

Domenica (31 Marzo) PASQUA DI RISURREZIONE, ecco l’orario delle SS. Messe: 8:00, 9:30, 11:00, 18:00.

“Invitiamo tutti i fedeli e i parrocchiani a vivere con noi i momenti liturgici della Settimana Santa” afferma Fra Girolamo.