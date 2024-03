Peste suina, l’assessore Piana: “In aumento gli abbattimenti dei cinghiali”

Liguria. Fauna selvatica, tema al centro delle attenzioni di agricoltori e allevatori, tra i punti in discussione nella seduta odierna del Consiglio regionale: peste suina e situazione cinghiali, oltre alle preoccupazioni sempre più frequenti sulla presenza dei lupi nelle zone dell’entroterra.

La consigliere Veronica Russo (FdI) ha presentato un’interrogazione in cui ha chiesto alla giunta ulteriori misure di contrasto all’emergenza cinghiali, legate anche alla diffusione della PSA, e se esiste già una mappatura del territorio con indicata la presenza in sovrannumero di ungulati.

Il consigliere ha rilevato che è necessaria una sinergia tra Governo e Regioni, che devono presentare una fotografia dei numeri di ungulati presenti in sovrannumero sul territorio per organizzare meglio le squadre autorizzate al loro abbattimento.

L’assessore alla caccia Alessandro Piana ha ricordato gli interventi eseguiti in Liguria per contrastare la diffusione dei cinghiali e per arginare il fenomeno della peste suina e ha ricordato il Piano regionale specifico.

Rispetto alle aree soggette a restrizioni, l’assessore ha illustrato nel dettaglio le misure assunte e i numeri relativi ai capi abbattuti fra l’ultimo trimestre del 2023 e il primo bimestre 2024 dalle squadre venatorie, che segna un incremento generale.

Il consigliere Alessandro Bozzano (Cambiamo con Toti presidente) ha invece presentato un’interrogazione in cui ha chiesto alla giunta i dettagli sulla cattura del” lupo confidente” e il tracciato del monitoraggio ottenuto dal radiocollare. Il consigliere ha ricordato che nei giorni scorsi sarebbe stato catturato nei pressi di un centro abitato un lupo avvistato in prossimità delle case di un centro abitato e che l’animale è stato dotato di radiocollare e liberato in altra area e che a Sassello è stata segnalato la presenza di un lupo dotato di radiocollare.

L’assessore alla caccia Alessandro Piana ha riconosciuto l’importanza del problema e ha ricordato che l’esemplare era stato recuperato il 24 gennaio scorso a Genova e, dopo i controlli sanitari previsti, è stato rilasciato con un radiocollare satellitare in una zona lontana, in ossequio alle norme vigenti.

L’assessore ha precisato che l’animale non ha mostrato atteggiamenti cosiddetti “confidenti” e, quindi, non può essere considerato problematico.