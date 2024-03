Perde la tavola e viene trascinato in mare dalla corrente, salvato da altri due surfisti

Albenga. Attimi di paura, oggi pomeriggio, per un surfista nelle acque davanti alla foce del fiume Centa, ad Albenga. A causa delle forti correnti ha perso la tavola ed è stato trascinato al largo.

“Ho tentato di attraversare il fiume per cercare la tavola e in un attimo mi sono ritrovato in mezzo al mare – racconta l’uomo – E’ stata veramente dura, se non fosse stato per i ragazzi che mi hanno visto stavolta a casa non sarei tornato“.

Fortunatamente, infatti, altri due surfisti lo hanno soccorso e portato in salvo. “Una signora lo ha visto, ha chiamato me e un mio amico e ci ha segnalato la situazione – racconta il soccorritore – Noi lo abbiamo raggiunto e con calma lo abbiamo aiutato a raggiungere la riva. E’ stato molto avventuroso, ma l’abbiamo portato a casa. Adesso andiamo a farci una doccia calda e poi a berci una bella birra insieme”.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e un’ambulanza della locale Croce Bianca. L’uomo è stato visitato a bordo dell’ambulanza ma per lui, fortunatamente, solo un grosso spavento senza conseguenze.