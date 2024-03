Pedonalizzazioni Savona, Arecco: “Piano della mobilità dopo le pedonalizzazioni. La giunta faccia un passo indietro”

Savona. “L’amministrazione comunale intende rivedere totalmente o in parte le scelte effettuate in merito alla pedonalizzazione in attesa dell’elaborazione del piano organico della mobilità? In caso contrario chiediamo di conoscere sulla base di quali dati tecnici e progettuali oggettivi la giunta perseveri in queste scelte”. E’ il contenuto dell’interpellanza presentata dal capogruppo di Fratelli d’Italia Massimo Arecco.

“E’ trascorso oltre un anno dalla pedonalizzazione di parti del centro cittadino, di eliminazione dei parcheggi del centro e di spostamento del mercato cittadino – evidenzia Arecco -. Le attività commerciali presenti nelle vie interessate dalla chiusura sono in evidente difficoltà economica e alcune di essere hanno chiuso. Inoltre, non sono attrattive per i pedoni e le strade e le piazze aperte alla circolazione sono in sofferenza a causa dell’incremento del traffico e dell’inquinamento e anche per questo i resindenti nelle località limitrofe non vengono a Savona per acquisti”.

“Chiediamo di conoscere le motivazioni in base alle quali siano già state avviate profonde trasformazioni della mobilità, della sosta, delle pedonalizzazioni e dello spostamento del mercato cittadino, preliminarmente alla stesura di una qualunque specifica analisi e successiva progettazione. Dagli organi di stampa abbiamo appreso che l’avvio dello studio della mobilità verrà avviata solamente a partire dal mese di marzo del corrente anno”.