Pedonalizzazioni Savona, Arecco: “La giunta faccia un passo indietro”. L’assessore: “Aperte nuove attività”

Savona. “Chiediamo alla giunta di fare un passo indietro”. Lo chiesto con un interpellanza il consigliere di Fratelli d’Italia Massimo Arecco in merito alle pedonalizzazioni di oltre un anno fa a Savona.

“E’ trascorso oltre un anno dalla pedonalizzazione di parti del centro cittadino, di eliminazione dei parcheggi del centro e di spostamento del mercato cittadino – evidenzia Arecco -. Le attività commerciali presenti nelle vie interessate dalla chiusura sono in evidente difficoltà economica e alcune di essere hanno chiuso. Inoltre, non sono attrattive per i pedoni e le strade e le piazze aperte alla circolazione sono in sofferenza a causa dell’incremento del traffico e dell’inquinamento e anche per questo i resindenti nelle località limitrofe non vengono a Savona per acquisti”.

“Altre attività hanno aperto perchè la via è stata pedonalizzata – spiega l’assessore all’urbanistica Ilaria Becco -. Il commercio soffre, ma è un problema diffuso in tutte le città italiane. Tra gli strumenti per contrastare la desertificazione rientra la riqualificazione degli spazi pubblici”.