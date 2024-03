Rissa e paura sugli spalti, il Celle Varazze: “Prendiamo le distanze, lo faccia anche la Carcarese”

Il Celle Varazze replica al comunicato stampa della Carcarese in cui il club biancorosso lamentava le aggressioni da parte di sostenitori delle “civette”con il passamontagna a quelli biancorossi. Il club rivierasco prende le distanze da alcuni support biancazzurri ma sottolinea che anche alcuni tifosi locali si sarebbero resi protagonisti di brutti gesti.

Il comunicato del Celle Varazze

“In merito al comunicato rilasciato dalla ASD Carcarese, il Celle Varazze FBC prende le distanze dal comportamento tenuto da alcuni propri sostenitori, certi comportamenti non fanno parte in nessun modo della filosofia e degli ideali educativi della società e verranno presi seri provvedimenti in tal senso. La società è rammaricata perché fino ad ora non era mai accaduto nulla di simile”.

“A tal proposito però il Celle Varazze ritiene altresì necessario che la società ASD Carcarese prenda le distanze da alcuni propri sostenitori, di età ben più adulta dei ragazzi del Celle Varazze, che con fare provocatorio ed assolutamente maleducato hanno insultato donne con bambini in braccio, con frasi ingiuriosi ed irripetibili, contribuendo certamente ad esasperare la situazione ed ad esacerbare gli animi ed il tutto ha contribuito ad arrivare alle brutte scene viste sugli spalti. In una giornata come questa tutti perdono ed è spiacevole che si cerchi di trovare il capro espiatorio senza, in maniera razionale, vedere i problemi e gli errori di ambo le parti”.

