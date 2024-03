Paura a Varigotti, appartamento in fiamme in strada degli Ulivi

Finale Ligure. Intervento dei vigili del fuoco, ieri sera intorno alle 21, a Varigotti a causa di un incendio divampato in un appartamento di Strada degli Ulivi.

Ancora da chiarire le cause del rogo, che ha coinvolto l’intero appartamento provocando danni ingenti. L’incendio ha coinvolto anche due alloggi vicini, uno raggiunto dalle fiamme e l’altro invaso dal fumo.

Sul posto, oltre ai pompieri, sono intervenute anche le due automediche di Savona e Pietra Ligure e due ambulanze, una della Croce Bianca di Finale e l’altra della Croce Bianca di Noli. Fortunatamente le due persone coinvolte non sono rimaste ferite o intossicate: una delle due ha rifiutato il trasporto in ospedale, mentre l’altra, per precauzione, è stata portata in codice giallo al pronto soccorso del Santa Corona di Pietra Ligure per accertamenti.