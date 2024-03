Passaporto, da lunedì 11 marzo si può fare anche alle Poste: ma solo in alcuni Comuni

Liguria. Dopo la “sperimentazione della sperimentazione” avviata il 4 marzo in tre comuni del Bolognese, da questo lunedì 11 marzo i cittadini residenti o domiciliati nei Comuni inclusi nel progetto Polis potranno aprire la pratica di richiesta o rinnovo del passaporto presentando la documentazione direttamente allo sportello dell’ufficio postale, senza doversi recare in questura, con la possibilità di ricevere il passaporto a domicilio.

La richiesta di un primo passaporto, o di un rinnovo, da almeno un paio d’anni – dopo il periodo pandemico e dopo la Brexit – è diventato per la stragrande maggioranza degli italiani (anche di quelli all’estero) un’esperienza kafkiana. Genova e la Liguria non sono un’eccezione alla regola che vede tempi di attesa lunghissimi in tutto il Paese e soprattutto un iter molto complicato per riuscire a ottenere un appuntamento.

Il progetto Polis, grazie a una convenzione firmata tra Poste italiane, ministero dell’Interno e ministero delle imprese e del made in Italy, è stato salutato da molti, soprattutto da chi lo ha promosso, come “una vera rivoluzione”. Lo sarà, forse, ma al momento soltanto per poche migliaia di persone.

A oggi i Comuni dove gli sportelli delle Poste Italiane sono abilitati a rilasciare i passaporti nell’ambito di Polis sono 1190 in tutta Italia. In provincia di Savona i Comuni dove sono presenti gli sportelli Polis per il passaporto sono: Balestrino, Bardineto, Boissano, Borghetto Santo Spirito, Bormida, Cengio, Dego, Erli, Garlenda, Magliolo, Murialdo, Nasino, Ortovero, Osiglia, Pontinvrea, Quiliano e Villanova D’Albenga.

Come funzionerà il servizio

Basterà consegnare all’operatore del più vicino ufficio postale (abilitato) un documento di identità valido, il codice fiscale, due fotografie, pagare in ufficio il bollettino per il passaporto ordinario della somma di 42,50 euro e una marca da bollo da 73,50 euro. In caso di rinnovo bisognerà consegnare anche il vecchio passaporto o la copia della denuncia di smarrimento o furto del vecchio documento.

Tutto in Posta

Grazie alla piattaforma tecnologica in dotazione agli Uffici Postali Polis, sarà lo stesso operatore a raccogliere le informazioni e i dati biometrici del cittadino (impronte digitali e foto) inviando poi la documentazione all’ufficio di polizia di riferimento. Il nuovo passaporto potrà essere consegnato da Poste Italiane direttamente a casa del richiedente.

I servizi di Polis

Il servizio di rilascio del passaporto si aggiunge agli altri già attivi negli uffici postali Polis, nei quali è possibile ritirare certificati anagrafici e di stato civile, certificati previdenziali, certificato per le pratiche di volontaria giurisdizione. Ad oggi sono stati richiesti oltre 5.000 documenti.

L’obiettivo del governo è di arrivare a rendere questo servizio disponibile su tutto il territorio nazionale, ma i tempi non si preannunciano rapidi. Anche perché la sperimentazione, annunciata mesi fa, ha già accumulato almeno un trimestre di ritardo sulla tabella di marcia (il servizio avrebbe dovuto entrare a regime a dicembre).

Nel frattempo per i cittadini genovesi e dei Comuni che non rientrano nella sperimentazione Polis non resta che tentare la “lotteria” degli slot attraverso il sito della questura o – ma ultimamente è sempre più difficile – lo sportello Urp del Comune di Genova.