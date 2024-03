Pasqua e Primavera con le attività di AsinOlla: asini, cavalli, natura e tante emozioni

Pietra Ligure. La primavera sta per arrivare e l’Asd AsinOlla presenta un ricco calendario con tante attività per grandi e piccini, secondo la sua tradizionale mission: relax, natura, ambiente, animali e specialità gastronomiche… Dalle consuete esperienze con asini e cavalli, ai laboratori creativi fino agli eventi tematici. Tra questi un rilassante e piacevole slow trekking con gli asini sabato 9 marzo per una passeggiata “a passo lento”. E poi la novità della stagione: la “Donkey Sunday”, una mattinata in compagnia degli asini del parco al termine della quale sarà possibile pranzare all’aria aperta con le proposte “slow” del chiosco bar “il Vagabondo”.

Ma non finisce qui… Appuntamento il 17 marzo con “Tienimi per mano papà” (Cavalli in spiaggia dedicato alla Festa del papà). E per la prima volta il “St Patrick’s day” in programma a pranzo e nel pomeriggio. Per terminare, si festeggia l’arrivo della primavera con “Holi Festival”, la festa dei colori più amata dalle famiglie!

Il parco natura di Pietra Ligure, inoltre, è già pronto per il lungo weekend di Pasqua! AsinOlla, come ogni anno, propone una programmazione ampia e variegata per soddisfare le richieste delle famiglie. Tanto spazio alla condivisione sia negli spazi (area barbecue e picnic per le tradizionali e gettonate grigliate) ma anche nelle attività, dove protagonisti assoluti saranno gli animali, asini e cavalli, insieme ai bambini. Dai laboratori creativi di sabato 30 marzo e le attività con i cavalli, alla ormai nota caccia alle uova nel giorno di Pasqua nell’ampio uliveto del parco, fino ad attività ludiche di gruppo nella festa del pomeriggio per l’intrattenimento di tutti i partecipanti.

Infine un altro ricco programma a Pasquetta, giorno per eccellenza dedicato al pranzo all’aria aperta. Il Vagabondo bar e punto ristoro del parco ha ideato per voi tante proposte. Possibilità di prenotazione tavoli con postazioni BBQ e area picnic (QUI il programma completo).

“Durante le vacanze pasquali e con l’arrivo della Primavera, grazie ad Asinolla sarà possibile fare un pic-nic nello splendido uliveto del parco, gustare specialità gastronomiche, trascorrere momenti di relax all’ombra degli alberi su un’amaca o ancora godersi il sole della riviera affittando uno sdraio… Il parco natura sarà a disposizione di ospiti e visitatori con le sue tante iniziative con gli amici animali e altri eventi di massima condivisione tra amici o in famiglia, per adulti e bambini” afferma la presidente Maria Teresa Bergamaschi.

“E in vista della Pasqua la nostra associazione ha voluto proporre come speciale sorpresa la Gift Card per vivere le attività esperienziali di AsinOlla, grazie all’assistenza del suo staff e team specializzato” conclude la presidente dell’Asd pietrese