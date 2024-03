Partenariato pubblico-privato per l’ospedale di Albenga, il sindaco Tomatis: “Pretendiamo un Punto di primo intervento H24 tutto l’anno”

Albenga. E’ di ieri la notizia dei passi avanti verso la realizzazione del partenariato pubblico privato dell’ospedale Santa Maria di Misericordia. Preso atto che si procede in quella direzione, la reazione del sindaco Riccardo Tomatis non si è fatta attendere: “Fermo restando la contrarietà al privato, vedremo come si evolverà la situazione, tenendo conto che troppe promesse sono state fatte e pochi gli impegni rispettati”, il commento a caldo del primo cittadino.

“In questi anni il mio impegno su queste tematiche e in difesa del nostro ospedale è sempre stato forte. Insieme ai cittadini e alle associazioni abbiamo portato avanti una battaglia per la sanità pubblica che continuerò a sostenere sempre. Nel pubblico, infatti, ci sono grandi risorse umane che devono essere valorizzate e la sanità e il diritto alla salute, garantito costituzionalmente, deve essere e restare un servizio pubblico”.

“Se alcuni risultati sono stati ottenuti, come la riapertura del punto di primo intervento, è solo grazie al fatto che con il comitato spontaneo #senzaprontosoccorsosimuore non abbiamo mai abbassato l’attenzione su queste tematiche”.

E dopo l’annuncio di ieri di un Punto di primo intervento aperto in estate H24, questo il commento del sindaco: “Continueremo in questa direzione e pretendiamo che il PPI sia aperto 24 ore al giorno tutto l’anno“.

Su come rendere operativo l’ospedale con risorse totalmente pubbliche risponde: “Attraverso una riorganizzazione delle professionalità presenti in Asl e investendo su quello che di fatto è l’ospedale più nuovo e tecnologicamente avanzato della Liguria”.