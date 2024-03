Papilloma virus, Medusei: “Liguria tra le migliori regioni nel contrasto al virus Hpv”

Liguria. Il presidente del consiglio regionale Gianmarco Medusei, in apertura dell’assemblea odierna, ha ricordato la Giornata Internazionale contro il virus dell’HPV, il Papilloma Virus, che è stata celebrata ieri. Il virus è causa di diverse patologie, tra le quali la più grave è il tumore alla cervice uterina.

“La Liguria si sta distinguendo nel contrasto a questa patologia – ha detto Medusei – con il progetto ‘ImmuniGE’, grazie alla congiunta partecipazione di Regione Liguria, Alisa, Asl e Università di Genova, che garantisce ai cittadini una maggiore possibilità rispetto a quanto già previsto dal piano nazionale: la vaccinazione, offerta gratuitamente per ragazzi e ragazze fino ai 12 anni, è estesa fino ai 29 anni per le donne e fino ai 20 anni per gli uomini. Ancora tanto si può e si deve fare; il target del 95% di copertura, auspicato dall’OMS, è ancora lontano, ma iniziative come quella appena citata sono passi importanti affinché si possa arrivare ad eliminare il rischio di malattia. Si tenga conto, infatti, che il vaccino contro l’HPV consente di abbattere fin quasi allo zero per cento le possibilità che esso possa sviluppare il cancro alla cervice uterina e altre forme tumorali della testa e del collo dell’utero”.

“Prevenire quindi è importante – ha concluso il presidente – ringrazio il personale sanitario, i ricercatori e tutti coloro, anche sul piano delle Istituzioni, che si adoperano attivamente per la tutela e il miglioramento della sanità pubblica”.