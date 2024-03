Pallare, approvato il progetto esecutivo per la nuova viabilità nell’area artigianale lungo la Sp15

Pallare. Viabilità, sicurezza e restyling dell’ingresso al paese, ma anche sostegno alle attività produttive: sono questi gli elementi su cui pone le basi il progetto esecutivo approvato dalla giunta guidata dal sindaco Sergio Colombo, che prevede il miglioramento della curva lungo la Sp15 nei pressi dell’area industriale, ad oggi occupata da aziende in espansione, una rotatoria per facilitare le manovre dei mezzi pesanti mentre, più a valle, lungo l’argine sinistro del fiume Bormida, una pista ciclabile e un parcheggio per la sosta dei camion.

In sintesi, chi dovrà accedere al sito produttivo avrà una via privilegiata e non sarà più costretto a svoltare nell’attuale strada, stretta e a raso della Sp15.

Quello previsto dall’amministrazione uscente è il primo stralcio funzionale di un’operazione più ampia, come spiega il sindaco, “che interessa anche opere di sistemazione di un lungo tratto dell’alveo fluviale, in una zona dove negli ultimi anni si sono registrati danni a seguito di fenomeni alluvionali. La difesa spondale, in corso, è una condizione obbligatoria per realizzare il piano viario alternativo, per la quale la Regione Liguria ha stanziato settecento mila euro a cui se ne aggiungeranno altri per terminare una scogliera di protezione”.

Per quanto concerne la viabilità, invece, poiché il tracciato stradale in località Da Valle (ossia l’area artigianale) presenta una curva con ridotto raggio di curvatura dove si sono verificati numerosi incidenti, in particolare nei mesi invernali in cui il gelo rende il piano viario particolarmente scivoloso e visto il transito di numerosi mezzi pesanti ed autoarticolati lungo la Sp15 Carcare-Melogno, ecco pronto il progetto esecutivo per i lavori che ammontano a circa 280 mila euro.

Il Comune ha a disposizione il dieci per cento dell’importo totale e intende richiedere il finanziamento per la realizzazione del primo stralcio funzionale nell’ambito della programmazione regionale degli interventi e delle progettazioni infrastrutturali in materia di viabilità e mobilità ciclistica.