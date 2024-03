Pallare 2024, Cristina Lagorio si candida a sindaco. Confermato lo strappo in giunta

Pallare. Cristina Lagorio ufficializza la sua candidatura a sindaco di Pallare. Impiegata, 56 anni, sposata e mamma di due figli, l’attuale vice del primo cittadino Sergio Colombo diventerà sua avversaria alle amministrative di giugno, confermando lo strappo ormai irreversibile della giunta uscente.

“Insieme ad alcuni colleghi dell’amministrazione e a numerosi sostenitori stiamo preparando una lista, civica, con la massima rappresentatività – spiega l’aspirante sindaco che sarebbe, in caso di vittoria, la prima donna a Pallare ad indossare la fascia Tricolore – Una lista composta sia da giovani che da persone con esperienza professionale e amministrativa, da persone dinamiche, forti, volenterose, con competenze differenziate per incontrare le esigenze dei cittadini a 360°, persone unite dallo stesso amore per il proprio paese”.

Sul mancato accordo con Colombo commenta: “Sono profondamente dispiaciuta che alcuni compagni di viaggio, forse per pensieri, obiettivi e ideali troppo differenti, si siano allontanati e non intendano proseguire con coerenza il percorso iniziato cinque anni fa. Un percorso in cui ho dato anima e cuore, con la speranza reale e concreta di poter cambiare in meglio il nostro Comune, di farlo crescere e migliorarlo. Per quanto riguarda il mio ruolo e la mia esperienza cercherò sicuramente di dare voce, spazio e di unire tutte le possibili e serie proposte che arriveranno”.

Della sua lista faranno parte Giulia Bellini e Romina Gagliolo, consiglieri uscenti, che esprimono sostegno e vicinanza a Cristina Lagorio: “Abbiamo fatto parte di un gruppo che ha lavorato bene cinque anni, seguendo le linee di un percorso collettivo in cui ognuno ha dato il suo piccolo o grande contributo. Siamo parecchio rammaricate dal fatto di scoprire, a pochi mesi dalla fine del nostro mandato, che a differenza nostra qualcuno ha cambiato opinione senza renderci partecipi prima e anteponendo il singolo al gruppo. Volendo restare fedeli ai nostri principi e a quello che abbiamo portato avanti con impegno e collaborazione, per noi è stato automatico e inevitabile restare al fianco e sostenere una persona valida, che si è preparata e ha lavorato sodo per 5 anni coinvolgendoci in ogni progetto e mostrandoci sempre affetto, rispetto e ammirazione. Sentimenti condivisi e reciproci, base ideale per partire da piccole cose e farne di grandi, con dialogo e apertura mentale di cui già solo l’avere per la prima volta un candidato sindaco donna a Pallare è segno. Deluse dalla mancanza di umanità e rispetto che stiamo ritrovando internamente, confidiamo che, come vale per noi, il bene del nostro paese diventi l’unica priorità per tutti e che onestà e obiettività la facciano per una volta da padrone”.