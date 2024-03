Pallanuoto, per gli esordienti del Doria Loano positiva esperienza a Genova ed una vittoria in campionato

Genova. Nella giornata di domenica 10 marzo si è svolto, presso la piscina Sciorba di Genova, il quarto torneo stagionale Under 11 di pallanuoto.

I piccoli atleti di Doria Nuoto Loano si sono ottimamente distinti contro compagini di grande valore e storia quali Crocera, Sori e Bogliasco.

L’intera manifestazione si è svolta all’insegna del divertimento e dell’impegno da parte dei ragazzi. I genitori e l’allenatrice hanno riportato a casa tanti sorrisi e la consapevolezza che tutti gli sforzi profusi in acqua danno i loro risultati.

I partecipanti alla trasferta: Colman (classe 2014), Malatesta (2014), Caruso (2014), Bertone (2014), Bottelli (2014), Volpe (2013), Genta (2014), Magra (2013), Aguirre (2013).

Domenica 17 marzo a Loano si è svolta la partita valevole per la quinta giornata del campionato Esordienti di pallanuoto tra i giovani atleti del Doria Nuoto Loano e la Venere Azzurra, compagine di La Spezia.

I giovanissimi atleti loanesi hanno avuto la meglio per 9 a 2, ma l’aspetto più bello della giornata è senza dubbio il clima di festa che si vive regolarmente in questo gruppo così giovane. Gli allenatori e i genitori hanno condiviso l’entusiasmo dei bambini per la vittoria.

I convocati e, tra parentesi, le reti segnate: Colman, Malatesta, Fossati (1), Bertone (2), Bottelli (2), Genta (1), Martino (2), Ciaccio (1), Volpe, Magra, Caruso, Mancuso, Chimenti, Aguirre.

Nelle immagini, gli esordienti del Doria Nuoto Loano a Genova e in campionato