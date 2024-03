Pallacanestro Alassio, numerose belle vittorie durante la settimana

Alassio. Tante vittorie, dalla prima squadra all’Under 19 Gold, dall’Under 17 maschile all’Under 15 femminile, dall’Under 14 Top all’Under 13 Nba. Gioca anche il minibasket con Esordienti, Aquilotti Senior e Small, referto giallo per le ragazze dell’Under 13. Vediamo, nei resoconti redatti dalla società gialloblù, com’è andata la settimana della Pallacanestro Alassio.

DR2: All’andata cedemmo in una partita non bella contro una compagine che ci mise in difficoltà ma al ritorno siamo riusciti a disputare in buon incontro cogliendo un bel successo in trasferta

ARENZANO 63 – ABC 79

UNDER 19 GOLD: Buon successo casalingo che arriva nonostante diverse assenze importanti ma i ragazzi scesi in campo hanno dato tutti il loro buon contributo

ABC 75 – VADO A 54

UNDER 17 TOP E SMART: Tre bei successi dove nella fase TOP andiamo a vincere nell’ostico campo di Sanremo con un’ottima prestazione mentre nella fase SMART superiamo nell’ordine Varazze in trasferta e Olimpia Taggia in casa

TOP: Sanremo 56 – ABC B 76

SMART: Varazze 32 – ABC A 62

SMART: ABC A 66 – OLIMPIA 53

UNDER 15 FEMMINILE: Bella trasferta a Lavagna con le ragazze che scendono subito in campo concentrate in una gara dove nei primi due quarti è andata bene la fase divensiva e negli ultimi due quella offensiva.

LAVAGNA 21 – ABC 59

UNDER 14 TOP: Partita difficile dove riusciamo ad attaccare meglio che con Valpetronio la difesa contenitiva avversaria ma in difesa facciamo fatica sui blocchi.

ABC 72 – RECCO 65

UNDER 13 NBA: Due bei successi, con un Vado non al completo e in trasferta a Genova con My Basket riusciamo a giocare di squadra dimostrandoci abbastanza intercambiabili.

ABC 117 – VADO 19

MY BASKET 44 – ABC 86

UNDER 13 FEMMINILE: Bellissima partita nonostante il referto giallo. Per 36 minuti conduciamo nonostante la zona e i blocchi avversari poi i condizionamenti da fattori esterni hanno fatto la differenza.

CESTISTICA 64 – ALASSIO 55

ESORDIENTI: Tornano in campo gli Esordienti e lo fanno migliorando la prestazione dell’andata con Finale… Bravi!!!

MINIBASKET: Due bella partite con Loano dove prima è scesa in campo la categoria Aquilotti-Gazzelle del 2014 e poi quella del 2013. Tante partite, divertimento e voglia di imparare come il minibasket, Esordienti compresi, deve essere!