Pallacanestro Alassio, l’Under 15 femminile si fa due regali storici

Alassio. Dopo aver chiuso il campionato al secondo posto dietro Pegli ed essersi qualificate direttamente per le semifinali regionali, le gialloblù alassine targate New Basket ABC Ponente hanno atteso di conoscere la propria avversaria uscita dall’incontro tra Pontremoli e Cestistica, con le savonesi a vincere la contesa.

Gara 1 si gioca ad Alassio e già dall’avvio le gialloblù prendono il comando dell’incontro in una partita tutt’altro che facile visti i tantissimi tatticismi avversari sia in attacco con in difesa ma alla fine il punteggio risulta essere ampiamente a favore della squadra di casa che si aggiudica l’incontro 61-34.

Gara 2 si gioca a Savona e la Cestistica vuole reagire alla prestazione opaca del primo match. Ne esce una partita molto più equilibrata con le ospiti quasi sempre in vantaggio ma mai con scarti rassicuranti e sono gli ultimi 5 minuti del match a decidere la contesa con le gialloblù che si dimostrano più ciniche aggiudicandosi anche il ritorno con il punteggio di 48-55 dando avvio ai festeggiamenti.

“Per la nostra società è un risultato storico per due motivi: a livello giovanile femminile siamo tante volte entrate nelle prime quattro squadre liguri ma non siamo mai arrivate in finale – spiegano i dirigenti della Pallacanestro Alassio – . Ci riuscì solo la prima squadra femminile, in Serie C, che anni fa arrivò in finale regionale con Chiavari ma mai una squadra giovanile. Il secondo motivo è che grazie a questo successo abbiamo guadagnato la possibilità di spareggiare con Toscana 4 per arrivare ai concentramenti nazionali. Siamo ben consci che sia la finale con Pegli che lo spareggio saranno partite non difficili ma difficilissime però essere arrivate a questo punto è un bellissimo risultato che deve essere visto come un punto di partenza per migliorare sempre di più, anno dopo anno. Complimenti a tutte le ragazze che sono davvero un bel gruppo e che ci auguriamo rappresentino la nostra società ancora per tantissimi anni portando i nostri colori in giro per la Liguria e, perché no, anche oltre i confini regionali”.

La New Basket ABC Ponente vittoriosa sulla Cestistica Savonese