“Ovunque sarai, ciao Simone”: folla e commozione per l’ultimo saluto all’ex assessore di Alassio

Stellanello-Alassio. “Ovunque sarai” di Irama e “Sogna ragazzo sogna” di Vecchioni. Sono le canzoni scelte per accompagnare Simone Rossi nell’ultimo viaggio. Le note sono risuonate oggi (16 marzo) a San Damiano, frazione di Stellanello, dove una folla, composta da diverse centinaia di persone, ha gremito la chiesa dei santi Cosma e Damiano ed il suo sagrato per dare l’ultimo saluto al 43enne alassino.

Tanta la commozione, che si è tradotta in un religioso silenzio, rotto solo dalle parole del parroco e concluse con la musica ed il rombo di motore delle moto.

“Simone si è addormentato nella pace di Cristo – ha affermato il sacerdote durante la funzione – Lo affidiamo all’amore misericordioso del Padre. Sia ora accolto nel regno dei cieli e anche per noi che sentiamo la tristezza del distacco, preghiamo il signore”. Molto conosciuto in tutto il ponente e in particolare nella sua città, dove, in quota Lega, aveva ricoperto il ruolo di assessore a Turismo e Sport con il sindaco Enzo Canepa e il ruolo di vice presidente del consiglio e consigliere di minoranza, nel quinquennio passato, Rossi è venuto a mancare lo scorso 10 marzo. Si trovava a Monesi di Triora con un gruppo di escursionisti, quando sono stati travolti da una valanga, che non ha lasciato scampo a Simone.

Cresciuto a Moglio, sopra Alassio, era proprietario di un rinomato frantoio a San Damiano. Amante dello sport, dalle escursioni in montagna alla bici alle moto, e della vita all’aria aperta, Rossi ha lasciato un segno indelebile in tutti coloro che lo hanno conosciuto, come dimostra la folla presente oggi ai funerali e tantissimi messaggi di cordoglio dei giorni scorsi.

Oggi, nel giorno dei funerali, il Comune di Alassio, presente con il sindaco Marco Melgrati ed una delegazione dell’amministrazione con il gonfalone, ha dichiarato il lutto cittadino e, alle 10, numerosi negozi ed attività commerciali hanno abbassato le serrande per 15 minuti in ricordo del 43enne. La messa di settima sarà celebrata la prossima settimana: sabato, alle 18, sempre in San Damiano.