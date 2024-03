Ospedale San Paolo, 50 studenti del liceo Grassi in visita al reparto di cardiologia

Savona. Martedì 13 marzo, nell’ambito del percorso nazionale di potenziamento-orientamento “Biologia con curvatura biomedica” promosso dal Ministero dell’Istruzione insieme e alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, 50 studenti del Liceo Scientifico Grassi hanno visitato il reparto di Cardiologia dell’Ospedale San Paolo di Savona diretto dal dottor Pietro Bellone.

I ragazzi sono stati suddivisi in piccoli gruppi e, dopo una lezione teorica introduttiva in cui sono state illustrate le procedure diagnostiche ed interventistiche effettuate presso la Cardiologia del San Paolo, hanno potuto visitare di persona gli ambulatori, il reparto di degenza, l’Unità di Terapia Intensiva Cardiologica e le sale di emodinamica ed elettrofisiologia in funzione.

I medici e gli infermieri del reparto hanno spiegato ai ragazzi le varie attività in corso, coadiuvati dai volontari della Associazione Savonese Amici della Cardiologia che hanno gestito la logistica degli spostamenti dei gruppi tra le varie aree del reparto ed hanno offerto, alla fine della esperienza, una gustosa merenda a tutti i ragazzi.

“Iniziative come questa rientrano tra gli obiettivi della nostra Associazione – spiega il dottor Alberto Somaschini, presidente della Associazione Savonese Amici della Cardiologia – che da oltre vent’anni promuove sul territorio savonese la conoscenza della cardiologia e la prevenzione delle malattie cardiovascolari, sostiene i pazienti cardiopatici e le loro famiglie e supporta il reparto di Cardiologia dell’Ospedale San Paolo. Il finanziamento di questi progetti è reso possibile grazie a generose donazioni ed alla raccolta del 5 x 1000 da parte dei contribuenti che indicano come destinatario la nostra Associazione”.