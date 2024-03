Osa: “Stop alle reti fantasma in mare, plauso all’iniziativa di Albenga”

Albenga. Ringraziamento e congratulazioni dell’Osservatorio Savonese Animalista (OSA) al sindaco di Albenga e all’associazione Proteggere Insieme ODV per l’avvio del progetto di rimozione di reti fantasma dal mare antistante la città.

“Una iniziativa finalmente concreta per proteggere l’ecosistema marino ed i suoi abitanti, invece del mare di parole che enti ed istituzioni elargiscono ogni giorno nella finta difesa degli animali marini, massacrati dalla plastica, dal traffico navale e, non ultime, la pesca professionale e sportiva” afferma l’associazione.

“I pescherecci perdono spesso reti da pesca in materiale sintetico indistruttibile, lunghe anche chilometri, che vagando o impigliandosi sui fondali continuano a pescare per anni ed anni; il Mediterraneo ne è cosparso e quasi mai vengono ascoltati gli appelli di associazioni animaliste come OSA per promuovere vaste operazioni di recupero e smaltimento, a parte le lodevoli ma finora rare iniziative di organismi pubblici e gruppi privati e volontari”.

“Come inascoltate sono le proposte, rilanciate da tempo da OSA, di introdurre l’obbligo di utilizzo di reti da pesca in materiali biodegradabili ed ecocompatibili; e di ampliare le aree protette dei parchi marini (Portofino, Bergeggi etc.), ed inoltre di costituirne di nuovi” conclude l’Osa.