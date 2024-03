Ordine dei Giornalisti, approvato il bilancio 2023. Dall’assemblea “sostegno alla vertenza dei colleghi del SecoloXIX”

Liguria. “Il sostegno alla vertenza dei colleghi del Secolo XIX e’ stato rinnovato dall’Ordine dei giornalisti della Liguria nella relazione del presidente Filippo Paganini nel corso dell’assemblea dell’ente che ha approvato il bilancio consultivo 2023, chiuso in utile, e il preventivo per il 2024, previsto anche questo in attivo”. Lo scrive in una nota l’Ordine dei giornalisti della Liguria.

“I giornalisti del Decimono sono impegnati nella vertenza sulla cessione della storica testata della Liguria – ha 140 anni di vita – per tutelare l’autonomia, i livelli occupazionali e la dignità del lavoro giornalistico e garantire ai lettori il diritto a una informazione libera da condizionamenti, come ha ricordato il presidente – proseguono -. Nel corso dell’assemblea è stata ricordata l’attività di formazione internazionale su fake news e intelligenza artificiale organizzata dall’Ordine cui hanno preso parte oltre un centinaio di giornalisti e che si è tradotta anche in corsi, su questi stessi temi, per più di mille tra studenti e cittadini nelle scuole, nelle strutture sociali e negli enti locali”.

“E’stato anche denunciato l’attacco condotto principalmente dalla poltica al diritto di cronaca e al giornalismo di inchiesta attraverso provvedimenti e proposte di legge, azioni giudiziarie e querele bavaglio”, hanno concluso.

Il numero degli iscritti all’Ordine dei giornalisti della Liguria – poco più di 1.800 – è sostanzialmente invariato rispetto allo scorso anno.