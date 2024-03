Oggi scatta lo “sciopero di Pasqua” per i lavoratori dei grandi gruppi del commercio

Liguria. Molto dipenderà dall’adesione ma sicuramente il giorno scelto per lo sciopero, da parte dei sindacati dei lavoratori del commercio, è di grande impatto: il sabato prima del giorno di Pasqua, con tempo incerto e quindi molti cittadini che hanno dirottato sullo shopping il tempo libero che avrebbe potuto essere dedicato a una gita fuori porta, e con i pranzi festivi da foraggiare.

Sono circa 3500 i lavoratori genovesi (7000 in Liguria) dipendenti dei grandi marchi della Gdo che aderiscono a Federdistribuzione che oggi potrebbero astenersi dal lavoro per lo sciopero nazionale indetto da Cgil, Cisl e Uil per l’intero turno.

Per intenderci, sono lavoratori di punti vendita food e non food: Esselunga, Carrefour, Penny Market, Pam, Lidl, Gulliver, In’s, ma anche Ikea, Arcaplanet, Brico, Acqua e Sapone, Arcaplanet, Bricocenter, Zara, Coin, Conbipel, Crai, Despar, Douglas, Kiko, Leroy Merlin e Metro.

I negozi citati saranno in generale aperti ma potrebbero verificarsi disagi per via del personale mancante ove non sia stato possibile realizzare dei cambi turno. In caso tutti i dipendenti di un negozio dovessero scioperare potrebbe allora profilarsi la chiusura.

Oltre a incrociare le braccia i lavoratori, in questo sabato 30 marzo, terranno un presidio davanti al negozio Ikea di Campi, punto vendita simbolo della distribuzione dei grandi marchi e nel vero quartiere commerciale in città.

La protesta è legata al mancato rinnovo del contratto con Federdistribuzione scaduto ormai da più di cinque anni. Tra le richieste aumento di 241 euro lordi al mese, per fronteggiare l’inflazione e l’aumento del costo della vita. Il tavolo sindacale, però, è saltato dopo che altre associazioni datoriali hanno invece firmato il rinnovo del contratto. Secondo i sindacati di categoria in Liguria l’adesione allo sciopero sarà alta.

Di contro, da Federdistribuzione, con una nota, giudica “immotivato e irresponsabile” lo sciopero di oggi e parla di “rottura unilaterale della trattativa sul rinnovo del contratto”, da parte dei sindacati.