Oggetti volanti non identificati in Liguria, Maggioni: “Ipotesi origine aliena resta aperta”

Provincia. L’Associazione A.R.I.A. ha recentemente reso disponibili nuovi filmati dei testimoni che affermano di essere stati protagonisti di avvistamenti di presunti oggetti non identificati (UAP) tra Loano, Savona e Genova. Il presidente e fondatore dell’associazione, Angelo Maggioni, ha confermato che “in alcuni casi questi presunti UAP hanno mostrato comportamenti non convenzionali. In particolare, si è osservato che un oggetto sferico, durante il suo transito, si sarebbe improvvisamente sdoppiato per poi svanire nel nulla”.

Maggioni ha aggiunto che “tali oggetti potrebbero essere definiti anche come mutaforma o “trans medium vehicle”, veicoli in grado di spostarsi sia nell’aria che nell’acqua e persino nel vuoto. Questo termine è stato confermato anche dal Pentagono in relazione agli avvistamenti riportati dalla Marina Militare degli Stati Uniti nel 2019″.

Secondo Maggioni, “la Liguria è stata teatro nel corso dei secoli di eventi straordinari e misteriosi legati agli UAP. I primi casi documentati risalgono addirittura al 1800 e comprendono una vasta gamma di avvistamenti, dai semplici avvistamenti visivi di oggetti volanti non identificati fino a presunti casi di rapimento, come quello riportato da Piero Zanfretta, un metronotte che affermò di essere stato rapito ben 11 volte tra il 1978 e il 1980”.

Secondo l’associazione, “le zone più frequentemente interessate da avvistamenti nella Liguria includono Loano, Pian dei Corsi (ex Base 046 a Finale Ligure), Madonna degli Angeli e il Monte a Savona, Torriglia e l’entroterra genovese, nonché l’entroterra dello Spezzino”

Maggioni ha inoltre menzionato “due interessanti racconti storici riguardanti oggetti non identificati che si sarebbero inabissati al largo di Portofino e vicino all’isola di Bergeggi, alimentando le speculazioni su possibili basi aliene marine”.

Infine, Maggioni ha sottolineato che “l’ipotesi di una origine aliena o extraterrestre rimane aperta, ma che sarà necessario l’intervento della scienza per svelare i segreti di questi fenomeni, i quali sembrano violare le leggi fisiche conosciute”.