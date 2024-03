Occupazione, Pasa (Cgil): “Savona unica provincia della Liguria con tutti gli indicatori del mercato del lavoro in peggioramento”

Savona. “L’occupazione in Liguria cresce seppur l’incremento è dovuto fondamentalmente ai lavoratori autonomi + 10.467 unità mentre i dipendenti crescono solo di 6.434 unità. Questa è una anomalia rispetto al nord ovest e alla media italiana dove invece a crescere di più sono i lavoratori dipendenti , un secondo campanello di allarme è rappresentato dal fatto che oltre i due terzi dei nuovi assunti sono precari, condizione alla quale si aggiunge un’altra anomalia ligure che vede la crescita del lavoro part time dal 20 al 21,2%”. Lo afferma in una nota il segretario generale Cgil Savona, Andrea Pasa.

“Infine l’unico settore che continua a crescere è quello dei servizi. Il 78% di tutti gli occupati in Liguria sono concentrati nei servizi . In Provincia di Savona la situazione è ancora più difficile; perché mentre in tutte le Province della Liguria il numero di occupati sull’anno precedente è positivo 2023 contro il 2022, da noi addirittura cala con -1629 occupati , mentre a Genova + 11.314, Imperia +1.227 e La Spezia +5.991 occupati, e anche nel confronto tra il 2018 e il 2023 siamo l’unica Provincia che perde occupati – 231 , mentre Imperia + 4094, Genova +19984 e La Spezia + 7603″.

“La provincia di Savona inoltre ha perso 10.444 abitanti nel periodo 2018-2023.

“Savona è l’unica provincia di tutta la Liguria con tutti gli indicatori del mercato del lavoro (occupazione, disoccupazione e inattività) in peggioramento rispetto all’anno precedente: l’occupazione indipendente in calo – 5%, i disoccupati in aumento dal 5.1% al 6.3 % con un dato allarmante l’aumento della disoccupazione giovanile che balza dall’11% al 24.5%, con il tasso di inattivi che sale dal 30% al 31.5% sopra di 3 punti alla media regionale 28%, Provincia che ha l’andamento del turismo seppur positivo nel 2023 che però non si è riflettuto sull’occupazione regolare”.

“Provincia con il comparto dell’agricoltura, silvicoltura e pesca, che ne dicano le imprese datoriali, è ai minimi termini e con la metà degli occupati rispetto al numero delle imprese registrate presso la camera di commercio. Le imprese registrate 2755 contro 1520 occupati!”

“Unica provincia dove c’è una flessione dell’industria, che rispetto all’anno precedente cala del 14% e segna un meno 2.242 occupati stessa cosa anzi più critica nel settore delle costruzioni meno 14.6% e meno 1.380 occupati”.

Provincia di Savona dove i nuovi occupati di lavoro sono sempre più precari (solo il 10% è a tempo indeterminato) e aumenta il part-time che arriva fino al 42%.

“Nonostante l’area di crisi industriale complessa che nel quadriennio 2019-2023 ha prodotto circa un migliaio di occupati – tra bandi Regionali e Nazionali – perde comunque 2 mila addetti nel solo comparto industriale, con conseguenze dirette sull’intera economia del territorio. Dati che fotografano , semmai ce ne fosse ancora bisogno la latitanza della politica nazionale e regionale sull’emergenza industria a Savona. Politica Regionale e Nazionale incapaci di trovare soluzioni alle crisi industriale del territorio – Piaggio, Sanac e Funivie che hanno già causato le dimissioni di centinaia di lavoratrici e lavoratori (tanti dei quali hanno addirittura lasciato la Liguria e l’Italia) ma capace di imporre solamente progetti scellerati come quello del Rigassificatore per l’economia del territorio già molto fragile e che non produce lavoro significativo”.

“Inoltre i dati Istat rivelano un vero e proprio “cancro” che è quello del lavoro precario (circa il 90% dei nuovi assunti) e un territorio sempre di più ripiegato sul terziario – conclude Pasa – e che sta perdendo il proprio apparato produttivo con responsabilità locali ma per grande parte per la mancanza di una idea di Paese di promozione dello sviluppo e delle politiche industriali”.