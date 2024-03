Nuovo Santa Corona, l’annuncio di Toti: “Progetto approvato in qualche settimana, cambierà il passo della sanità ligure per 30 anni”

Pietra Ligure. “Stiamo già ragionando sul preliminare di progettazione, che stiamo affinando insieme all’amministrazione comunale, e conto che sia approvato nel corso di qualche settimana per poi procedere con la gara d’appalto della progettazione vera e propria. Un ospedale vero, nuovo, completamente recuperato: il Dea di II livello del ponente ligure, per i prossimi 30 anni, cambierà il passo della nostra sanità”.

A dirlo è stato il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti questa mattina (20 marzo), a Pietra Ligure, al termine del sopralluogo al parco pubblico Perotti e al sottopasso ferroviario.

Un’occasione per fare il punto anche sull’ospedale Santa Corona e sul suo futuro: “Noi abbiamo bisogno di ricucire, come usa dire Renzo Piano, un territorio. Vuol dire migliorarlo esteticamente e rendere le nostre città urbanisticamente più coerenti alla loro vocazione, sia turistica che di luogo dove vivere; vuol dire metterlo in sicurezza, e da qui i grandi cantieri che valgono miliardi ma anche tanti piccoli interventi che cambiano davvero la vita delle persone”.

La realizzazione del nuovo ospedale pietrese prevede un investimento di oltre 200 milioni di euro, con l’obiettivo di efficientare l’attuale struttura con la costruzione di un monoblocco moderno all’altezza dei tempi, mantenendo i padiglioni 17 e 18 per attività diurne e ambulatoriali: in tutto 500 posti letto, come ribadito anche Toti questa mattina nella sua visita pietrese.