Nuovo casello autostradale di Finale: aperto il parcheggio con 40 posti

Finale Ligure. E’ operativo il nuovo parcheggio da 40 posti allo svincolo del casello autostradale di Finale Ligure.

L’apertura del nuovo hub rientra nell’ambito dei complessivi lavori di ampliamento e modernizzazione dello svincolo finalese, portati avanti da Autostrada dei Fiori, concessionaria della A10 da Savona al confine francese, lavori che si concluderanno entro la primavera 2024.

Nella prossima primavera il casello sarà già in funzione in quanto è stata adottata una soluzione cantieristica che non prevede, per l’ampliamento della pensilina, la chiusura prolungata della stazione.

Il nuovo parcheggio di interscambio è dotato di circa 40 stalli di sosta per veicoli leggeri e oltre 5 stalli di sosta per motocicli.

L’opera prevede una azione a monte dell’attuale struttura, con la demolizione e ricostruzione in toto del casello, oltre all’ampliamento della pensilina per una corsia riservata ai soli clienti dotati di Telepass. Questo dovrebbe agevolare il flusso veicolare in entrata e in uscita.

L’opera, che ha visto in precedenza la realizzazione della nuova rotonda all’altezza dello svincolo per il casello finalese, era stata a suo tempo sollecitato dalle stesse amministrazioni comunali del comprensorio in relazione al flusso di utenti molto elevato e ai disagi che si creano nei periodi di esodo e controesodo estivo, così come durante ponti e festività di vario genere.

L’intervento è iniziato nel 2021 e secondo il cronoprogramma a fine maggio potrebbe già concludersi.