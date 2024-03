Non paga l’affitto e viene sfrattato: dopo la protesta sotto Palazzo Sisto il Comune trova un alloggio temporaneo

Savona. “Stasera dormirò qua (in piazza Sisto) grazie a loro”. Lo ha ripetuto più volte l’uomo che questa mattina è andato sotto Palazzo Sisto a protestare perchè sfrattato dall’alloggio nel quale abitava. Ma poi, la protesta è andata a buon fine: il Comune ha risolto il problema e ha trovato una soluzione temporanea.

Destinatario di uno sfratto esecutivo perchè da tempo non pagava più l’affitto, ha passato ore sotto il palazzo comunale sulla sua sedia a rotelle nella speranza che gli uffici comunali trovassero per lui un nuovo alloggio. Potrà anche portare con sé anche il suo cane, come da lui stesso richiesto: “Deve poter venire con me, non lo abbandono”.

“Lo avevo detto ai servizi sociali che non sarei riuscito a pagare più l’affitto, ora mi trovo senza una casa”, diceva questa mattina accompagnato dalla badante. “Sono arrivati gli agenti della polizia locale e mi hanno buttato fuori casa – racconta ancora -. Mi hanno detto che ero stato avvisato tramite raccomandata, ma io non ho ricevuto nulla e oggi sono caduto dalle nuvole. Non sono riuscito a prendermi le mie cose, ho portato con me solo il cane”.

“Siamo riusciti a trovare una soluzione grazie a un grosso lavoro dei servizi sociali. Se ci fosse stata maggiore collaborazione, per quanto compete a ognuno, probabilmente sarebbe stato meno difficile”, ha detto l’assessore al Welfare Riccardo Viaggi.