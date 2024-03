Nautica, Liguria protagonista della crocieristica con la Clia European Week

Liguria. “Per la prima volta nella storia, la Clia European Cruise Week, la più importante fiera della croceristica del continente, si svolgerà nel nostro capoluogo. Genova come Miami, dunque, e anche meglio: da domani migliaia di operatori del settore saranno in a per programmare il futuro delle crociere. Un settore in grande espansione e nel quale la Liguria è protagonista assoluta, come dimostrano le sue stazioni marittime in crescita: Genova che raddoppierà con Hennebique, Spezia dove è cominciata la costruzione del nuovo molo, l’hub croceristico di Savona, il tutto collegato dal nuovo aeroporto che stiamo costruendo”.

Così il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, commentando l’arrivo a Genova della Clia European Cruise Week, l’evento che da domani fino al 14 marzo porterà in città i massimi esponenti nazionali ed internazionali del panorama crocieristico mondiale.

“Sarà un’ occasione unica, che permetterà a migliaia di piccole e medie imprese del nostro territorio di farsi conoscere e incontrare i principali operatori mondiali del settore”, conclude il presidente Toti.