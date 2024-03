Natale (PD): “In Liguria solo 3 piccoli Comuni su 185 aventi diritto potranno accedere al fondo per investimenti stradali”. Toti: “Ripassi la matematica”

Liguria. “In Liguria solo 3 su 185 aventi potenzialmente diritto potranno accedere al Fondo investimenti stradali piccoli comuni: nientemeno che un fortunato 1,62 per cento. Dei 18 milioni di finanziamenti previsti dal Ministero delle infrastrutture per interventi di messa in sicurezza di strade e piazze comunali”.

A puntare i fari sui fondi destinati alla regione è il segretario del Pd Liguria Davide Natale, che fa notare come alla Liguria spetteranno poco più di 500mila euro, pari al 2,83% della cifra totale: “Visto che il limite massimo finanziabile è di 150.000 per intervento, il dividendo è semplice, e parafrasando una canzone possiamo dire che: uno su 61 ce la fa. Gli altri si dovranno arrangiare”.

“Tra le postille da non sottovalutare, e che rischiano di mettere ancor più in difficoltà i piccoli comuni, bisogna elencare che il fondo non ammette richieste riguardanti viabilità gestite da altri enti; gli interventi devono essere affidati entro 90 giorni; il livello di progettazione è un fattore premiante – prosegue Natale – È chiaro che per tanti piccoli comuni questo rappresenti una porta tagliafuoco. Sono proprio le strade provinciali che collegano i comuni poco abitati ad aver bisogno spesso di particolari attenzioni, ma altrettanto spesso quello che manca è proprio il progetto, in quanto le piccole amministrazioni non hanno le risorse per produrli in attesa di finanziamenti”.

“Per poter affidare i lavori in così breve tempo – conclude Natale – la progettazione deve già essere stata effettuata. In definitiva il Fondo per gli investimenti stradali piccoli comuni in Liguria permetterà nemmeno un intervento per provincia, quando su 234 comuni liguri 185 sono sotto i 5mila abitanti. Una presa in giro”.

A Natale ha replicato la Lista Toti: “Capiamo bene che la matematica e le percentuali ti provochino una certa irritazione, visto che ogni volta ti regalano brucianti sconfitte, ma prima di sparare nel mucchio per attaccare su qualsiasi argomento, dai una ripassatina alla materia. Eviteresti brutte figure – si legge in una nota – Ti diamo atto volentieri di aver cambiato il solito disco rotto, ma per sceglierne uno davvero stonato. Ti lamenti perché ai Comuni liguri sarebbero andati solo poco più di mezzo milione sui quasi 18 disponibili con i finanziamenti previsti dal Ministero delle infrastrutture per interventi di messa in sicurezza di strade e piazze comunali. Ovviamente dando per scontato che è colpa di Toti e della Regione”.

“Avevi fatto anche il calcolo: la cifra per i Comuni liguri corrisponde al 2,83% del totale del fondo. I Comuni liguri sono 234 sui 7896 italiani, cioè il 2,96%. E la popolazione ligure è il 2,62% di quella nazionale. Ci vuole poco a capire che la cifra assegnata alla Liguria è perfettamente in linea con la proporzione del numero di Comuni e abitanti. Se vuoi allenarti con le differenze degli zerovirgola in più o in meno, continua pure così”.