Nasce “Toirano Cultura Insieme” con tanti progetti per valorizzare la storia e la comunità toiranese

Toirano. Si intitola “Toirano Cultura Insieme” la serie di nuovi progetti culturali incentrati sulla valorizzazione della storia e della comunità di Toirano.

L’iniziativa è stata promossa dal consigliere comunale Nicola Panizza e si dispiegherà su diverse annualità, con l’obiettivo di promuovere “il piacere della condivisione, della collaborazione e della testimonianza del bello che accompagna, spesso molto discretamente e senza il dovuto risalto, luoghi e contesti della nostra quotidianità”.

Il progetto si articolerà in diversi modi, come “la riscoperta, per mezzo di nuove pubblicazioni, delle figure più rappresentative legate alla storia del paese; la ricostruzione di episodi e capitoli del passato a partire da fonti scritte, iconografiche e materiali ancora presenti sul territorio; la memoria dei luoghi e la salvaguardia del dialetto locale; la tutela creativa dell’ambiente; la promozione dei non pochi talenti e competenze che contraddistinguono ad oggi la comunità toiranese”.

Questi e altri progetti saranno illustrati in dettaglio nell’arco di una apposita campagna informativa e divulgativa che, articolata in una serie di nove presentazioni pubbliche, si svolgerà dal 13 aprile al 3 giugno secondo un preciso calendario.

“A una breve introduzione sui progetti già strutturati e definiti seguirà, in occasione di ogni incontro, un opportuno, anzi fondamentale spazio riservato a domande, consigli e suggerimenti di idee da parte dei cittadini e di chiunque, tra il pubblico presente, abbia piacere di intervenire – spiega ancora Panizza – Grazie sin d’ora a tutti per l’attenzione e la partecipazione all’iniziativa, che strada facendo presenteremo puntualmente qui e attraverso altri canali, e che ci auguriamo possa dare un valido contributo allo sviluppo del settore socio-culturale nel nostro paese”.