Nasce il Tavolo Ligure NO Autonomia Differenziata: “Dietro questa espressione si nasconde la divisione del Paese”

Liguria. Circa una ventina tra associazioni, sindacati e partiti hanno aderito al Tavolo NO Autonomia Differenziata locale, che è stato presentato oggi a Genova.

Vi hanno aderito, in particolare: Ass. Liguria a Sinistra, Ass. Senza Paura, Coord. per la Democrazia Costituzionale, Confederazione Cobas, Comitato Dossetti x la Costituzione, Comitato genovese Scuola e Costituzione, Comunità di San Benedetto al Porto, CUB, Europa Verde Liguria, Fed. Giovanile Comunista Italiana, Friday for Future, Genova che Osa, Giovani Comunisti/e, Giuristi Democratici, Legambiente Liguria, “Le Radici del Sindacato” – Area alternativa nella CGIL, L’Europa che vogliamo, Linea Condivisa, Lista Sansa, Medicina Democratica, Potere al Popolo, Partito Comunista Italiano, Partito Comunista dei Lavoratori, Possibile, Partito della Rifondazione Comunista, Rete di donne per la politica, Rete NO Bavaglio, Sinistra Anticapitalista, Sinistra Italiana, USB.

Il movimento nasce per contrastare la nuova legge sulla “autonomia differenziata” che, secondo gli aderenti al tavolo “va a investire 23 materie che sono i gangli nevralgici della nostra vita quotidiana e della democrazia nel Paese. Sottrarre la scuola, la salute, le infrastrutture, l’ambiente, la ricerca scientifica, il lavoro, la tutela dei beni culturali alla legislazione (e quindi alla garanzia del controllo) statali per assegnarle alle Regioni significa di fatto determinare diritti e cittadinanza sulla base della residenza; vuol dire trasformare definitivamente il pubblico in privato”. I promotori del progetto si rivolgono quindi a “quanti ritengono ancora che il principio di uguaglianza debba costituire il cardine ineludibile della vita repubblicana”.

“Smantellare il contratto collettivo nazionale in tali settori, poi, significa differenziare diritti, trattamenti economici, tutele, vanificando decenni di lotte e conquiste dei lavoratori. Se il Parlamento approvasse le richieste di autonomia differenziata, ci troveremmo a vivere e a lavorare nel giro di pochi anni in un paese diverso e diseguale, che ha abbandonato irrimediabilmente l’obiettivo di ridurre i divari e le disuguaglianze già esistenti. Un paese in cui tutto ciò che è “pubblico” diventerebbe sinonimo di ‘regionale’ e ‘privatizzato’, in una progressiva ma inesorabile corsa al ribasso per tutti, da Torino a Palermo, in termini di accesso ai servizi, alle tutele, ai diritti fondamentali e di livello dei salari. Non sarebbe più compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona. Al principio di solidarietà si sostituirebbero la concorrenza e il profitto di pochi, assurti a legge di natura”.

“In Italia ci sono alcune regioni che vogliono lasciare indietro le altre. La Liguria è tra queste. Il problema della nuova legge sulla ‘autonomia differenziata’ (portata avanti dal ministro leghista Roberto Calderoli) è che se ne parla poco: eppure toccherà da vicino la nostra vita, perché riguarda l’accesso ai servizi pubblici. Nella sanità è già così e infatti alcune regioni riescono a garantire livelli minimi essenziali, mentre altre no (la Liguria è nei no). Cosa significa? Che in alcuni territori ci si cura bene, perché si fanno screening per tempo, le liste d’attesa sono accessibili, molti esami sono gratuiti: in altri invece o si aspetta tanto, o si paga o non ci si cura”.

Secondo il Tavolo “la Liguria deve aprire gli occhi. Mentre l’egoismo di Veneto, Lombardia e Emilia Romagna poggia su un territorio popoloso che produce energia, prodotti agricoli e beni da esportare, la Liguria ha una popolazione ristretta, anziana, un’industria rarefatta e servizi non adeguati. Per questo l’autonomia differenziata è un grosso errore che non si giustifica neppure con l’egoismo che comunque non approviamo. Il presidente Giovanni Toti, anche in questa situazione, si dimostra inadeguato a governare la Liguria perché come dimostrano i dati successivi sta appoggiando un progetto di riforma sbagliato e illogico per una regione che non è mai tra le prime in classifica in nessun indicatore, ma anzi ha spesso risultati da centro-sud Italia”.

Nella presentazione di questa mattina i membri del Tavolo hanno esposto alcuni dati, che riportiamo di seguito.

Sanità

– Mobilità passiva, trend storico di spesa: 51,1 milioni euro (2020) – 46,3 milioni (2021) – 52, 2 (2022); (fonte Corte dei Conti, luglio 2023)

– Liste di attesa: con DGR n. 143/2024 (metà febbraio), si istituisce una nuova cabina di regia per la gestione delle liste d’attesa, in cui si legge che tale dispositivo dovrebbe apportare un “radicale cambio di paradigma rispetto all’attuale sistema”. Questo significa: fallimento di Alisa (soggetto istituito come originaria cabina di regia e coordinamento della sanità territoriale ligure); fallimento del piano “Restart” (60 mln di euro).

– All’11 marzo 2024 per eseguire una mammografia in Asl 3 il tempo di attesa è di 178 giorni (identificato con codice B: riferito a una prestazione la cui tempestiva esecuzione condiziona in un arco di tempo breve la prognosi a breve distanza del paziente o influenza marcatamente il dolore, la disfunzione o la disabilità. Deve essere eseguita entro 10 giorni)

– Nella classifica delle Regioni, nonostante l’uso di tutti i 13 milioni di fondi aggiuntivi ricevuti nel 2022 si colloca all’ultimo posto per recupero di ricoveri programmati (14% Liguria vs. 66% a livello nazionale), e al penultimo posto per recupero di inviti screening programmati (20% Liguria vs. 82% media nazionale).

Disavanzo sanità

– Nel 2022 (Dati Agenas) il quadro della sanità ligure segnava 121.659.124 euro di crediti e 191. 179.772 di debiti con un saldo complessivo di – 69.520.648 euro, assegnando alla Liguria la categoria “negativo moderato”.

– A fine dicembre 2023 viene approvata con DGR n. 1285/2023 (27 dicembre 2023) una manovra d’emergenza per coprire il disavanzo del San Martino, Gaslini e ASL 4 per un totale complessivo di circa 34 milioni.

– A inizio febbraio 2024 secondo fonti stampa – mai di fatto smentite dalla Giunta – il disavanzo di Regione Liguria sarebbe arrivato a toccare i 140 milioni di euro. Per questo Toti annuncia un risparmio di 70 milioni e chiede ai direttori sanitari di razionalizzare le spese; sempre a febbraio Gratarola chiede allo Stato ulteriori 150 milioni (guarda caso) per garantire LEA, giustificando la richiesta con le tendenze demografiche di Regione Liguria che la classificano come la più anziana d’Europa.

Istruzione

– Crescita del fenomeno della dispersione scolastica (dal 7,5% del 2019 al 9,8% nel 2021) , contesto in cui la Liguria si posiziona al dodicesimo posto tra le altre regioni italiane. In Liguria il 38,6% degli studenti in uscita dalla scuola secondaria di I grado non ha raggiunto competenze alfabetiche sufficienti, un dato in linea con quello nazionale (ma peggiore rispetto al dato delle regioni settentrionali), che presenta alcune variazioni territoriali con dati peggiori in particolare nelle province di Imperia e Savona). Le competenze matematiche sono insufficienti per il 42,7% degli studenti (43,6% in Italia), anche in questo caso con alcune differenze territoriali e dati peggiori per le province di Imperia e La Spezia.

– In Italia, è in forte crescita il fenomeno dei NEET (Not in Employment, Education or Training): giovani under 30 che non studiano, non frequentano corsi di formazione e non lavorano. Anche in Liguria questo dato risulta in crescita, passando dal 17,7% del 2019 al 20,4% del 2020 e al 19,6% del 2021. Un valore che colloca la regione sotto la media nazionale, ma sopra le altre regioni dell’Italia settentrionale (rispettivamente 23,1% e 17,0% nel 2021).

– 37,5% edifici scolastici vetusti;

– 32,2 i posti nei nidi e servizi di prima infanzia, ogni 100 bambini con meno di tre anni ma con appena 22 posti ogni 100 bambini in comuni non litoranei della Liguria. Sono senza nidi 35 su 67 Comuni della città metropolitana di Genova, dove vivono 650 bambini (circa il 4% dei residenti 0-2 anni). Sono senza nidi 53 su 66 i comuni della provincia di Imperia : qui vivono 746 bambini (circa il 20% dei residenti 0-2 anni)

Ambiente

– Rifiuti: Percentuale raccolta differenziata in Italia (dati ISPRA 2022)

Nord: 71%

Centro: 59%

Sud: 54%

Regione Liguria: 53%

– Energia Rinnovabile: Consumo di energia da fonti rinnovabili rispetto al Consumo Totale (Gestore servizi Energetici GSE, 2022)

Prima regione d’Italia Val d’Aosta 105%, seguita dalla Provincia autonoma di Bolzano al 67,9%

La Liguria è l’ultima in classifica con appena un 7,9%.

– Mare: Qualità delle acque marine in Italia (Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente SNPA, 2023)

Sul podio ci sono Puglia, Sardegna e Toscana.

A chiudere la classifica delle acque più pulite ci sono la Liguria al decimo posto seguita da Campania, Emilia Romagna, Abruzzo e Lazio

– Spiagge: percentuale spiagge libere su spiagge private (Report spiagge, Legambiente, 2022)

La Liguria è la peggior regione d’Italia per il numero di lidi occupati da stabilimenti balneari, campeggi, circoli sportivi e complessi turistici (69,9% a fronte di 114 chilometri di spiaggia). Secondo posto per L’Emilia Romagna (69,5%) e terzo per la Campania (68,1%).

In Liguria in ben 12 su 63 comuni costieri il dato è superiore al 75%.

– Bonifiche: Siti inquinati (Regione Liguria, 2022)

In Ligura ci sono 600 siti inquinati in attesa di bonifica

13esima in italia per la presenza di siti, ma la Liguria è 18esima in Italia per superficie territoriale.

Lavoro

– La Regione Liguria è all’11 posto tra le regioni italiane a rischio povertà per popolazione a rischio povertà. E’ sotto la media nazionale e su valori distanti da quelli delle regioni del nord (10,2% della popolazione è in condizione di povertà relativa, mentre la media del nord ovest è 8,9%). (dati di Regione Liguria).

– La precarietà continua ad essere la cifra dell’occupazione ligure, secondo la Cgil.

Anche se l’occupazione cresce, il tasso di occupazione è ancora inferiore alla media del nord ovest. Il record di 616.115 occupati (Cgil, 2023) non cancella la performance negativa del tasso di occupazione che con il 66% posiziona la Liguria all’ultimo posto delle regioni del nord ovest.

– Vi è poi l’aggravante delle questioni di genere: la Liguria continua a marginalizzare l’occupazione femminile. Nel centro-nord Italia il differenziale nel tasso di occupazione è di 17,4 punti percentuali (74,7 quello maschile contro il 57,3% femminile) mentre nell’occupazione il divario è di 24 punti percentuali.

– Il settore commercio-turismo vale il 23,1% del totale occupazionale della Liguria nel 2022 ma sul totale delle assunzioni solo il 12,5% sono a tempo indeterminato.

– Secondo l’ultimo quaderno dell’Osservatorio del mercato del lavoro in Liguria, pubblicato a fine 2022, i cittadini italiani laureati che sono andati a vivere stabilmente all’estero, cancellando la residenza, tra il 2019 e il 2020 sono aumentati in Italia del 5,4% (+1.591 unità), nel Nord Ovest del 14,8% (+1.285 unità) e in Liguria del +25,9% (+167 unità). Non solo: in Liguria, tra i laureati cancellati dall’anagrafe a causa del trasferimento all’estero, nel 2018, la classe 25-39 anni era il 57,5% del totale, mentre nel 2019 è salita al 65,3% e nel 2020 al 68,6%.