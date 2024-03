Milano-Sanremo, oggi pomeriggio la gara ciclistica in diciannove comuni del savonese

Savona. Conto alla rovescia per la 115esima edizione della Milano-Sanremo, che oggi pomeriggio attraverserà diciannove comuni del savonese a partire dalle 14.30 circa dopo la partenza da Pavia di questa mattina. Varazze sarà la prima città della provincia ad essere interessata dal passaggio della Classicissima, Andora, invece, l’ultima (ora indicativa 15.54). La Prefettura di Savona rende noto che la circolazione dei mezzi sarà sospesa non oltre i 45 minuti prima del passaggio della corsa ciclistica e riprenderà non appena transitato il veicolo che indica il cartello mobile “fine gara”.

Il passaggio della Milano-Sanremo nel savonese è da sempre un momento molto atteso, con tifosi e appassionati di tutte le età che si radunano lungo la via Aurelia per vedere i corridori passare e incitarli. Tra gli iscritti alla competizione, anche il vincitore dell’edizione 2023 Mathieu Van der Poel, ma anche Tadej Pogacar e Filippo Ganna. In corsa anche Kristoff (2014), Démare (2016), Kwiatkowski (2017), Alaphilippe (2019), Stuyven (2021) e Mohoric (2022).

L’orario dei passaggi nei vari comuni varia, ovviamente, a seconda della media km/h dei corridori. Considerando una media di 40km/h, gli orari sarebbero i seguenti: Varazze (14.33), Celle Ligure (14.39), Albisola Marina (14.44), Savona (14.50), Vado Ligure (14.58), Spotorno (15.07), Varigotti (15.18), Finale Ligure (15.24), Pietra Ligure (15.31), Loano (15.36), Ceriale (15.42), Albenga (15.50), Alassio (16.00), Laigueglia (16.04), Andora (16.11).