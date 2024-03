Milano-Sanremo, gli orari dei passaggi in provincia di Savona

Provincia. È in programma sabato 16 marzo la 115esima edizione della Milano-Sanremo. La Classicissima prenderà il via da Pavia e attraverserà 19 comuni della provincia di Savona.

Tra gli iscritti alla competizione, anche il vincitore dell’edizione 2023 Mathieu Van der Poel, ma anche Tadej Pogacar e Filippo Ganna. In corsa anche Kristoff (2014), Démare (2016), Kwiatkowski (2017), Alaphilippe (2019), Stuyven (2021) e Mohoric (2022).

Il passaggio della Milano-Sanremo nel savonese è da sempre un momento molto atteso, con tifosi e appassionati di tutte le età che si radunano lungo la via Aurelia per vedere i corridori passare e incitarli.

L’orario dei passaggi nei vari comuni varia, ovviamente, a seconda della media km/h dei corridori. Considerando una media di 40km/h, gli orari sarebbero i seguenti: Varazze (14.33), Celle Ligure (14.39), Albisola Marina (14.44), Savona (14.50), Vado Ligure (14.58), Spotorno (15.07), Varigotti (15.18), Finale Ligure (15.24), Pietra Ligure (15.31), Loano (15.36), Ceriale (15.42), Albenga (15.50), Alassio (16.00), Laigueglia (16.04), Andora (16.11).

La sospensione della circolazione nei vari comuni interessati dal transito della corsa non potrà essere superiore ai 45 minuti.

Informazioni tecniche sulla gara direttamente dal sito ufficiale

La Milano-Sanremo 2024 parte da Pavia e, dopo aver percorso circa 45 km di strade pianeggianti a cavallo del Ticino, rientra nel percorso classico a Casteggio. Da lì si ripercorre ancora una volta la strada che per più di 110 anni ha collegato Milano con la riviera di Ponente toccando Ovada, il Passo del Turchino per scendere su Genova a Voltri. Si procede quindi verso ovest accanto al mare lungo la statale Aurelia attraverso Varazze, Savona, Albenga (non si percorre la salita delle Manie inserita dal 2008 al 2013) fino a raggiungere Imperia. A San Lorenzo al Mare, dopo la classica sequenza dei Capi (Mele, Cervo e Berta), si affrontano le due salite inserite negli ultimi decenni: Cipressa (1982) e Poggio di Sanremo (1961). La Cipressa supera 5.6 km al 4.1% per immettere nella discesa molto tecnica che riporta sulla ss.1 Aurelia.

Ultimi km

A 9 km dall’arrivo inizia la salita del Poggio di Sanremo (3.7 km a meno del 4% di media con punte dell’8% nel tratto che precede lo scollinamento). La salita presenta una carreggiata leggermente ristretta e 4 tornanti nei primi 2 km. La discesa è molto impegnativa su strada asfaltata, ristretta in alcuni passaggi, con e un susseguirsi di tornanti e di curve e controcurve fino all’immissione nella statale Aurelia. L’ultima parte della discesa si svolge nell’abitato di Sanremo. Ultimi 2 km su lunghi rettilinei su vie cittadine. Da segnalare a 850 m dall’arrivo una curva a sinistra su rotatoria e ai 750 m dall’arrivo l’ultima curva che immette sulla retta finale di via Roma, tutto su fondo in asfalto.