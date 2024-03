Liguria. Giornata che dal punto di vista meteo si è aperta con cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, tranne qualche addensamento nuvoloso più consistente tra savonese e genovese di Ponente.

Secondo il Limet, associazione ligure di meteorologia, nel pomeriggio schiarite anche su queste zone, e in generale il cielo si presenterà poco nuvoloso quasi ovunque.

Venti moderati dai quadranti meridionali. Mare poco mosso o al più mosso. Temperature stazionarie o in leggero aumento, minime sulla costa tra +7 e +11°C, nell’interno tra -1 e +5° C, massime sulla costa tra +16 e +19°C, nell’interno tra +14 e +18° C.

Domani, giovedì 14 marzo cielo parzialmente nuvoloso lungo la fascia costiera, maggiori schiarite nell’interno. Venti a regime di brezza. Mare poco mosso. Temperature stazionarie.

Venerdì 15 marzo nuvolosità in generale aumento, non si escludono locali piovaschi. Temperature massime in calo, ventilazione in rinforzo dai quadranti meridionali.