Liguria. Una rotazione dei venti determina un aumento dell’umidità nei bassi strati e porta ancora alla formazione di nubi basse sul Mar Ligure, in risalita nella primissima mattinata fin sulle coste della regione. Situazione stazionaria e mite fino al weekend, quando la situazione muterà con il ritorno delle piogge e con temperature in diminuzione.

Secondo il Centro Limet, oggi giovedì 21 marzo avremo una giornata nuovamente nuvolosa in particolare sul versante marittimo della regione: già dalla tarda nottata faranno la loro comparsa le prime nubi sul golfo, in rapida risalita all’alba verso le coste liguri; cieli prevalentemente velati invece sui versati padani della regione. Dal pomeriggio aumento della nuvolosità anche nell’interno per l’afflusso di aria umida in quota, in via di dissipazione durante la serata. Non sono previsti fenomeno di rilievo.

Al mattino scirocco teso sul centro-levante, debole altrove. Dal pomeriggio rotazione a grecale sul ponente, in intensificazione fino a forte in serata davanti all’imperiese. Mare generalmente poco mosso, mosso in serata sull’estremo ponente. Temperature stazionarie nei valori minimi, in diminuzione le massime: sulla costa minime tra 9 e 13 gradi, massime tra 12 e 15 gradi; all’interno minime tra 3 e 8 gradi, massime tra 9 e 14 gradi.

Venerdì 22 marzo velature diffuse al mattino su tutta la regione; dalle ore centrali aumento delle nubi basse in particolare sul versante marittimo della regione.

Venti di direzione variabile, in generale deboli o calma di vento. Mare poco mosso. Temperature stazionarie.

Sabato 23 marzo peggioramento diffuso su tutta la regione, con rovesci anche a carattere temporalesco che interesseranno la regione da ovest ad est. Temperature in diminuzione.