Liguria. Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi, venerdì 29 marzo, nella prima mattinata rovesci saranno possibili tra il Genovese e il Savonese di Levante con maggiore interessamento delle aree interne. Non si esclude qualche rovescio anche sull’Appennino di levante, per il resto nuvolosità irregolare, ma tempo asciutto. Nel pomeriggio nubi irregolari ovunque con possibili occhiate soleggiate specie al lati della regione e qualche isolato piovasco che potrebbe attardarsi sulla dorsale Reixa-Beigua.

Venti

Moderati o forti da sud al mattino, in rotazione a sud-est ed indebolimento sotto costa nel pomeriggio.

Mari

Molto mosso per onda lunga da sud-ovest, in scaduta. Nel pomeriggio mosso o molto mosso per onda corta da sud-est

Temperature

In generale e contenuto aumento

Costa: Min: +11/+13°C – Max: +14/+18°C