Liguria. La perturbazione si è allontanata gradualmente verso levante, a seguire, però, affluirà aria più fredda in quota con conseguente instabilità nella giornata di oggi, lunedì. Migliora definitivamente da martedì. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Oggi, lunedì 11 marzo, in mattinata saranno possibili rovesci sparsi un po’ a macchia di leopardo alternati a schiarite. Non si escludono locali fenomeni con grandine di piccole dimensioni. Quota neve sopra i 1100/1200 metri. Dal pomeriggio schiarite sul settore centrale della regione. Ancora residui rovesci su imperiese e sul levante. Venti in graduale rotazione dai quadranti settentrionali e in rinforzo fino a moderati. Mare nella prima parte di giornata molto mossi, poi moto ondoso in calo a mosso. Temperature minime stazionarie, massime in lieve calo: saranno comprese sulla costa tra 8 e 15 gradi, nell’interno tra -3 e 11.

Domani, martedì 12 marzo, tempo stabile e in prevalenza soleggiato, anche se non si esclude qualche addensamento pomeridiano sui rilievi Appenninici. Venti moderati da nord in mattinata, dal pomeriggio brezze di mare lungo le coste. Mare generalmente mosso ma con moto ondoso in calo.

Temperature in aumento specialmente nelle massime.

Per mercoledì 13 marzo Limet prevede tempo stabile e in prevalenza soleggiato, anche se non si esclude qualche addensamento pomeridiano sui rilievi Appenninici. Temperature stazionarie.