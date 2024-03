Liguria. La breccia aperta a fine febbraio sul continente europeo mantiene aperta la cosiddetta porta atlantica, favorendo il continuo transito di un treno di perturbazioni che anche grazie alla presenza di massimi pressori sulla Scandinavia, regalano una fase contraddistinta dalla presenza di giornate piovose intervallate da giornate anche con sprazzi di sole ma in atmosfera comunque instabile.

Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni

Cielo e Fenomeni: Al mattino il transito di aria umida in quota determinerà la presenza di cieli prevalentemente nuvolosi o poco nuvolosi sul settore centro occidentale, in rapido spostamento verso Levante. Dal pomeriggio, intrusione di aria fredda in quota con possibilità di rovesci anche a carattere temporalesco dapprima sui versanti padani occidentali ma in espansione al resto della regione; non si escludono fenomeni grandigeni. Quota neve che si attesterà dapprima intorno ai 1000-1200m, in calo a partire dalla serata fino a quote collinari nella notte su mercoledì.

Venti: Dai quadranti settentrionali al mattino, in rotazione ed intensificazione a moderati dai quadranti meridionali per la presenza di un minimo sul Mar Ligure, con conseguente aumento dell’umidità nei bassi strati e formazione di nubi basse sul versante costiero.

Mari: Moto ondoso in aumento fino a molto mosso a Levante in serata ed agitato al largo. Temperature: Stazionarie o in lieve aumento le minime, in lieve calo le massime. Costa: Min: +8/+12°C – Max: +12/+14°C: interno: Min: 0/+5°C – Max: +4°C/+12°C.

MERCOLEDì 6 MARZO: Giornata instabile con rovesci moderati a carattere nevoso a partire dalle quote collinari.

Venti: Moderati dai quadranti settentrionali, in attenuazione dal pomeriggio. Mari: Moto ondoso in calo fino a mosso in serata. Temperature: In generale diminuzione.

GIOVEDì 7 MARZO: Giornata variabile con alternanza tra nubi e schiarite, queste ultime più diffuse a Ponente. Temperature: in generale rialzo.