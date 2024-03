Liguria. L’alta pressione rimarrà pressochè stabile sul Mediterraneo occidentale determinando giornate stabili e temperature miti per il periodo. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: al mattino cielo nuvoloso sull’appennino centro-occidentale, parzialmente nuvoloso lungo la costa savonese e imperiese, maggiori schiarite più a levante. Nel pomeriggio le schiarite si faranno via via più ampie ovunque mentre in serata torneranno ad addensarsi le nuvole basse sul settore centrale.

Venti: al mattino tesi da nord tra Genovese e Savonese, più deboli altrove. Nel pomeriggio brezze da sud. Mari: Poco mosso. Temperature: stazionarie. Costa: Min: +8/+12°C – Max: +15/+20°C; interno: Min: 0/+7°C – Max: +15°C/+18°C.

GIOVEDì 21 MARZO: Nuvolosità diffusa al mattino ma senza fenomeni di rilievo. Schiarite dal pomeriggio. Venti: deboli meridionali. Mari: poco mosso. Temperature: stazionarie.

VENERDì 22 MARZO: nessuna variazione significativa. Temperature: stazionarie.