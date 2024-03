Liguria. Velature al mattino sul ponente della Liguria, inoltre saranno presenti ancora nubi basse su versante costiero ed entroterra centrale tra la notte e il primo mattino, in dissipazione nelle ore centrali. Nel pomeriggio aumento della nuvolosità per fenomeni di convezione nelle zone interne: saranno possibili brevi rovesci in zona Aveto-Trebbia.

Timida rimonta anticiclonica che nei prossimi giorni determinerà tempo più soleggiato rispetto ai giorni scorsi: tuttavia nessun cielo terso, saremo infatti sempre accompagnati da nubi e velature sparse su tutta la regione

Venti: A regime di brezza

Mari: Poco mosso

Temperature: In lieve calo le minime, in aumento le massime (in particolare nello spezzino)

Costa: Min: +9/+12°C – Max: +14/+20°C

Interno: Min: 0/+8°C – Max: +11°C/+18°C