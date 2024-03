Liguria. Con l’inizio di questa nuova settimana la Liguria sarà interessata da correnti umide dai quadranti meridionali, cieli nuvolosi o parzialmente nuvolosi e qualche piovasco sul centro-levante in un contesto termico vicino alla media del periodo o poco al di sopra. Le previsioni del tempo del centro meteo Limet per oggi e per i prossimi giorni a Genova e in Liguria.

Oggi, lunedì 18 marzo, possibili deboli piovaschi interesseranno a macchia di leopardo il settore centro-orientale della regione. Esaurimento dei fenomeni dal pomeriggio, progressivamente da Ovest verso Est. Venti deboli o moderati da sud sul centro-levante della regione, in rinforzo a moderati nel pomeriggio, da sud-ovest sotto costa nell’Imperiese. Mari poco mossi sotto costa, mossi a largo. Temperature in diminuzione sui versanti marittimi, stazionarie o in lieve aumento su quelli padani: saranno comprese tra 8 e 16 gradi sulla costa, tra -1 e 18 nell’interno.

Domani, martedì 19 marzo, nella prima parte della giornata nuvolosità bassa su tutta la regione, più serrata sul centro-levante, con assenza di fenomeni di rilievo. Nel corso del pomeriggio schiarite in avanzamento da ponente verso levante. Cieli tersi o poco nuvolosi sui versanti padani occidentali a partire dal pomeriggio.

Per mercoledì 20 marzo il centro meteo Limet prevede tempo stabile con alternanza tra sole e annuvolamenti. Temperature minime in calo, massime in aumento.