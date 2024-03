Liguria. Tempo in miglioramento sulla nostra regione nel corso della giornata di oggi anche se le correnti atlantiche non lasceranno la Liguria nel breve periodo. Le previsioni del tempo per Genova e la Liguria secondo il centro meteo Limet.

Oggi, lunedì 4 marzo, al primo mattino possibili residue precipitazioni sparse con fiocchi di neve sopra i 900/1000m di quota. Dalla mattinata migliora specialmente lungo le coste fino ad avere cielo poco nuvoloso nel pomeriggio, mentre si attarderanno locali annuvolamenti sulle Alpi Liguri.

Attenzione ancora a mare e vento. Venti tra moderati e forti dai quadranti settentrionali tra nottata e mattinata. Diverranno moderati nel corso della giornata. Mare ancora agitato al largo in mattinata, molto mosso sotto costa. Moto ondoso in calo nel corso della giornata.

Le temperature minime saranno in lieve calo, specialmente nelle zone interne. Le massime saranno stazionarie. Saranno comprese sulla costa tra 5 e 14 gradi, nell’interno tra -2 e 12.

Domani, martedì 5 marzo, un po’ di nubi alternate a schiarite per tutto il giorno. Verso sera possibili locali piovaschi tra il voltrese e il savonese di levante. Venti moderati da sud-est, mare generalmente mosso.

Per mercoledì 6 marzo ancora maltempo: molte nubi su tutta la regione con possibili deboli precipitazioni sparse. Nevicate sopra gli 800 900 metri. Migliora verso sera. Temperature in lieve calo un po’ ovunque. Mare molto mosso specialmente al largo e sul levante.