Liguria. Un profondo minimo depressionario sul Golfo di Biscaglia veicola un’altra perturbazione verso l’Italia, chiusura di settimana con piogge e temporali. Lunedì sarà ancora possibile dell’instabilità legata ad aria fredda in quota. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: tra notte e primo mattino piogge e rovesci in avanzamento da ponente verso levante, sul settore centrale sono attesi temporali anche di forte intensità. Quota neve intorno ai 1000-1200 metri sulle Alpi Liguri, fiocchi a quote più elevate sull’Appennino.

Nel corso della mattinata concentrazione delle precipitazioni sul centro-levante regionale, mentre si assisterà ad un graduale esaurimento dei fenomeni a partire dall’Imperiese. Nel pomeriggio rovesci nelle zone interne del levante con quota neve intorno ai 1200-1400 metri; altrove tempo variabile con delle schiarite, ma non mancheranno episodi instabili caratterizzati da rovesci o temporali.

Venti: fino al primo mattino forti o di burrasca da sud-est sul centro-levante, poi tra moderati e tesi, con locali rinforzi fino a forti, da sud-ovest ovunque. Mari: nella prima parte di giornata agitato, poi moto ondoso in calo a molto mosso. Temperature: minime in aumento, massime stazionarie. Costa: Min: +8/+12°C – Max: +12/+16°C; interno: Min: -4 (vette)/+8°C – Max: +6°C/+11°C.

LUNEDì 11 MARZO: tempo spiccatamente variabile ed a tratti instabile: sul centro-levante rovesci e temporali sparsi, in particolar modo nella prima parte di giornata. Sull’Appennino orientale fiocchi di neve oltre i 1100-1300 metri. [Seguire i prossimi aggiornamenti]

Venti: moderati di direzione variabile. Mari: molto mosso, specie al largo e sul levante. Temperature: in calo le minime, in aumento le massime.

MARTEDì 12 MARZO: tempo stabile ed in prevalenza soleggiato, anche se non si esclude qualche addensamento pomeridiano sui rilievi Appenninici. Temperature: minime in lieve calo, massime stazionarie od in leggero aumento.