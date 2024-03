Meteo, domenica di forti piogge e temporali in Liguria: nel pomeriggio i fenomeni più intensi con venti fino a 100km/h

Liguria. Una nuova saccatura tende ad allungarsi sul Mediterraneo occidentale veicolando un’intensa perturbazione verso l’Italia. La settimana si chiude con condizioni meteo avverse sulla nostra regione.

Secondo il Centro Limet, oggi domenica 3 marzo avremo nella prima parte di giornata piogge concentrate nelle zone interne del centro-ponente, precipitazioni più deboli ed intermittenti lungo la fascia costiera; a levante cieli molto nuvolosi o coperti con isolate pioviggini o brevi piovaschi. Quota neve intorno ai 1000-1300 metri sulle Alpi Liguri. Dalle ore centrali della giornata piogge di forte intensità in estensione da ponente verso levante, nel corso del pomeriggio sarà possibile anche qualche colpo di tuono. In serata graduale esaurimento dei fenomeni tra imperiese e savonese, ancora piogge e rovesci tra genovesato e spezzino. Nella seconda parte di giornata quota neve in calo fino a 800-1000 metri su Alpi Liguri ed Appennino, con possibili intrusioni più in basso verso sera. Poiché si presenteranno nuovamente accumuli abbondanti su terreni già saturi, per questo motivo non si escludono frane o smottamenti.

Venti forti o di burrasca dai quadranti meridionali, non si escludono raffiche fino a 80-100 chilometri orari. Tra il tardo pomeriggio e la serata generale indebolimento della ventilazione con una rotazione dai quadranti orientali. Mare in rapido aumento da molto mosso ad agitato, mareggiate. Temperature in calo, minime che si registreranno verso sera: sulla costa minime tra 7 e 11 gradi, massime tra 12 e 14 gradi; all’interno minime tra -2 e 5 gradi, massime tra 6 e 11 gradi.

Lunedì 4 marzo avremo nella notte spiccata instabilità con piovaschi o rovesci sparsi. In mattinata esaurimento dei fenomeni e qualche schiarita lungo la fascia costiera, ancora residue precipitazioni nelle zone interne con fiocchi oltre i 1000-1300 metri. Tra il pomeriggio e la serata asciutto con nuvolosità variabile, attese schiarite anche ampie.

Venti nella prima parte di giornata moderati o tesi dai quadranti settentrionali, in successivo calo. Mare tra la notte ed il mattino mare agitato al largo e sul levante, poi moto ondoso in calo fino a mosso. Temperature minime stazionarie od in lieve calo, massime in leggero rialzo.

Martedì 5 marzo al mattino nuvolosità irregolare, nel pomeriggio non si escludono piovaschi sparsi. Temperature in lieve aumento.