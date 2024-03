Masone vs Città di Savona LIVE: continua la corsa ai playoff degli striscioni, tornano gli ultras

MASONE vs CITTA’ DI SAVONA 1-3 (15′ Bardi, 67′ Panucci, 76′ Rapetti, 80′ Romano)

90’ Siamo al 90’, l’arbitro però lascia ancora correre.

87’ Il fango grazia il Masone! Bel pallonetto di Panucci che viene frenato dal terreno impantanato, la difesa calcia in angolo.

85’ Grandissimo taglio di Ndiaye che attraversa tutto il campo e raggiunge il pallone, conclude però fuori scivolando.

84’ Cambio per il Savona, esce Barone ed entra Palumbo

82’ Cartellino rosso per Minardi! Brutta scivolata da dietro che stende Ndiaye in ripartenza sull’out di destra. Non protesta l’11 del Masone

80’ Il Savona non si ferma più! Tris degli ospiti, dopo uno scavetto di Rapetti la difesa del Masone pasticcia e regala a Romano il pallone che deve semplicemente spingere in rete con Cavanna ancora a terra. Punteggio sull’ 1-3

77’ Esce Pondaco ed entra Ndiaye per gli striscioni

76’ La ribalta il Savona! Decisivi gli innesti di mister Biffi, Rapetti davanti a Cavanna non sbaglia e sigla il 2-1. Rimonta completata dagli ospiti.

75’ Grande occasione del Savona! Di nuovo Romano a tu per tu con Cavanna che con una grande uscita gli nega la gioia del gol.

74’ Bell’azione sulla destra del Masone con Macciò M. che rientra sul mancino e prova il tiro a giro. Bella parata di Bova

72’ Gran corsa di Romano che a tu per tu viene fermato da Cavanna in uscita. L’arbitro giudica l’intervento dell’estremo difensore regolare, tra le sonore proteste del pubblico

69’ Spalti ora infuocati! Il gol di Panucci ha riacceso l’entusiasmo dei tifosi biancoblù che ora credono nella vittoria.

68’ Ancora Savona! Miracolo di Cavanna su bel tiro da vicino di Romano

67’ Gol del Savona! Bel tiro incrociato del subentrato Panucci che fulmina Cavanna e porta le squadre sull’1-1.

65’ Cambio per il Savona, entra con il numero 19 Rapetti ed esce con il 5 Matarozzo

64’ Uno due chiuso malamente da Pondaco il quale si rifà poco dopo conquistando un fallo dalla trequarti.

61’ Ancora partita bloccata, le squadre cercano un pertugio ma per ora poche occasioni offensive. Masone che cambia, esce Galleti ed entra Zunino

55’ Cambio per il Savona, esce Ferrara, al suo posto entra Panucci

54’ Poche azioni importanti ma tanti scivoloni, il campo sporco chiaramente non aiuta

49’ Bel tiro da fuori di Rizzo, Cavanna si allunga e la mette in corner. Savona subito in avanti

46’ Campo sempre pesante ma la pioggia ha nuovamente smesso di scendere sul terreno

Bassi entra al posto di Rusca per il Masone. Alle 16:05 parte la ripresa!

Secondo tempo

45’+ 2’ L’arbitro fischia due volte. Finisce il primo tempo sul punteggio di 1-0

45’ L’arbitro fa giocare due minuti in più rispetto ai 45 regolamentari

45’ Bella girata di Bardi scaturita dal calcio d’angolo del Masone che attraversa lentamente l’area e finisce di poco sul fondo

44’ Magnifica azione in solitaria in contropiede di Craviotto che ne mette a sedere tre e conclude col destro a giro ma Bova risponde all’altezza. Calcio d’angolo per i padroni di casa

42’ Brutto intervento di Macciò L. su Rizzo che rimedia il primo cartellino giallo del match.

37’ Doppia conclusione dalla punizione murata dalla barriera del Masone.

36’ Punizione dal limite per il Savona! Pondaco conquista un preziosissimo fallo al limite dell’area dopo una bella giocata.

31’ Grandissima occasione degli striscioni! Dopo un rimpallo il pallone finisce in area, raggiunta da Pondaco che a tu per tu col portiere scivola e spedisce alto. Pubblico che capisce il momento e cavalca l’onda positiva della squadra

30’ Bellissimo stop e girata al volo di Rizzo parata da Cavanna. Savona che ha iniziato fortissimo

29’ Beani sulla destra prova a spingere, serve Rizzo che prova il tiro deviato e bloccato dalla difesa di casa. Savona che spinge subito

26’ Dopo 35 minuti il gioco riprende! Pallone al Masone che prima dell’interruzione ne era in possesso

Le squadre si stanno attualmente scaldando per poter riprendere il match

Dopo mezz’ora le squadre rientrano in campo! C’è ottimismo sulla ripresa: giocatori che si tolgono le giacche, a breve si riprenderà a giocare!

Arbitro e capitani scendono in campo dopo quasi mezz’ora a testare il terreno tra le proteste del pubblico

20 minuti il tempo trascorso dall’interruzione dell’arbitro, ancora incertezza su quale sarà il futuro della partita, pubblico che si indispettisce per la situazione

Pare che il direttore di gara voglia aspettare ancora qualche minuto, ci sono dubbi però vista la pioggia prevista a momenti

Partita sospesa, non definitivamente, oramai da 10 minuti, il direttore di gara ha ritenuto impraticabile il campo, i giocatori vogliono giocare, i tifosi ospiti avrebbero gradito una sospensione anticipata, animi tesi in questo pomeriggio a Masone. Pioggia però che ha smesso di scendere sul terreno di gioco oramai da circa mezz’ora

28’ Partita sospesa momentaneamente! L’arbitro sospende la partita, squadre che rientrano negli spogliatoi. Ora si attende un sopralluogo.

27’ Gioco ancora fermo, i giocatori stanno discutendo con l’arbitro sulla fattibilità del proseguimento del match

24’ Gioco interrotto, l’arbitro prende da parte i due capitani, gioco fermo da 3 minuti

19’ Calcio d’angolo per il Savona battuto da Ferrara, spizza Romano, deviato leggermente sopra la traversa. Spinge il Savona, nuovamente calcio d’angolo

15′ Gol del Masone! Gran colpo da biliardo diagonale da destra di Bardi che infila un incolpevole Bova. Punteggio per 1-0 per i padroni di casa

13’ Ancora Masone avanti scambio tra Galleti e Minardi con quest’ultimo che conclude sul primo palo. Para senza problemi Bova

10’ Su sviluppo di calcio di punizione tira al volo Galleti ma colpisce male, pallone che finisce larghissimo, prima risposta del Masone

7’ Ferrara parte sulla destra, serve Cherkez che in area prova la giocata ma non riesce, prima occasione pericolosa per il Savona

3’ Primi minuti di studio per le due compagini, complice il campo “sporco” che non permette, almeno per ora, un gioco fluido

1’ Inizia il match! Clima caldissimo grazie al fantastico tifo degli ospiti tornati oggi oer sostenere la loro squadra.

Primo tempo

Le formazioni ufficiali:

Masone: 1 Cavanna, 2 Macciò R., 6 Rusca, 8 Bardi, 4 Muto, 7 Macciò M., 9 Craviotto, 10 Galleti, 5 Macciò E., 11 Minardi, 3 Bottino

A disposizione: 12 Odone, 16 Pastorino, 14 Zunino, 15 Bassi, 13 Amaro. Allenatore: Luca Cavanna

Città di Savona: 1 Bova, 2 Beani, 3 Apicella, 4 Fancellu, 5 Matarozzo, 6 Barone, 7 Romano, 8 Pondaco, 9 Cherkez, 10 Ferrara, 11 Rizzo. A disposizione: 12 Siri, 13 Incorvaia, 16 Ndiaye, 17 Palumbo, 18 Panucci, 19 Rapetti. Allenatore: Roberto Biffi.

Arbitro della partita il signor Francesco Gardella di Chiavari

Masone. Buon pomeriggio a tutti dal campo “Gino Macciò” dove va in scena la sfida tra Masone e Città di Savona valevole per la ventunesima giornata del campionato di Prima Categoria “B”. Distanziate da due punti a favore degli striscioni, la squadra di casa andrà alla ricerca della vittoria per scavalcare gli ospiti. Quest’ultimi, a loro volta, cercano i 3 punti per “sgambettare” la Vadese, avanti di un punto sui biancoblù e impegnata oggi con lo Speranza . Tornano gli ultras savonesi allo stadio.