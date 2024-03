Mareggiata ad Alassio, Schivo (Bagni marini) chiede aiuto a Giampedrone: “Ci aiuti a completare gli interventi di protezione della costa”

Alassio. Criticità in tutto il ponente ligure a causa del maltempo e delle forti mareggiate. Grande preoccupazione anche ad Alassio, alle prese con una forte mareggiata che avrà il suo culmine in nottata.

“La mareggiata è arrivata fino ai locali e ha eroso in modo importante in alcune zone – lancia l’allarme Emanuele Schivo, presidente dei marini alassini – Abbiamo un unico problema: dobbiamo completare almeno il terzo lotto dell’intervento di protezione dell’abitato. Sono arrivati i fondi, ma tardi, ed ora rischiamo seriamente di non poter realizzare il lavoro entro l’estate per la lungaggine delle autorizzazioni”.

“Rivolgiamo un appello all’assessore Giampedrone, affinché ci aiuti con le tempistiche. Fare o non fare l’intervento avrà ripercussioni su tutta la città”, conclude Schivo.