Maltempo, vigili del fuoco al lavoro in tutta la provincia per alberi caduti e distacchi di cornicioni

Savona. Come suggerito dalle previsioni meteo, quella di oggi è una giornata di superlavoro per i vigili del fuoco della provincia di Savona.

Mentre due squadre sono ancora impegnate nelle attività di bonifica e “ripulitura” dell’appartamento andato a fuoco questa notte in via Venezia a Savona, gli operatori dei vari distaccamenti sono dovuti intervenire in diverse località del territorio per alberi o piante cadute (che in alcuni casi hanno tranciato pali elettrici o di telefonia).

Questa mattina, in via Montenotte a Savona si è verificato il distacco di una porzione di cornicione e di intonaco dalla sommità di un edificio. I vigili del fuoco sono intervenuti con l’autoscala per la messa in sicurezza.

Per consentire l’operazione è stato necessario chiudere parzialmente la via. Sul posto anche la polizia locale.