Maltempo sulla Liguria, prevista una intensa mareggiata

Liguria. Il fronte di maltempo che è temporaneamente tornato a imperversare in Liguria non ha portato soltanto pioggia, ma anche previsione di mareggiata.

Proprio alla luce delle previsioni, per la giornata di mercoledì 27 marzo Arpal ha emesso un avviso per mareggiata intensa dalla mezzanotte alle 23.59. Entra così in vigore l’ordinanza 9/2017, che dispone tutta una serie di misure in questi casi.

Nella giornata di mercoledì attenzione agli accessi pubblici al mare e alle scogliere, mentre ai cittadini viene chiesta massima cautela nell’avvicinarsi al litorale o nel percorrere le strade costiere, sia a piedi che alla guida di un veicolo. Tra le raccomandazioni anche evitare di sostare sul litorale, sulle strade costiere e su moli e pontili, evitare la balneazione e l’uso delle imbarcazioni e assicurare preventivamente le barche e le strutture presenti sulle spiagge e nelle aree portuali e mettere in sicurezza tutti gli oggetti che possono essere investiti dalla mareggiata e che possono provocare danni.

La mareggiata è legata a quello che Arpal ha definito “l’affondo di una vasta saccatura sul Mediterraneo occidentale”, che ha portato un netto peggioramento delle condizioni meteo nella regione con il passaggio di un sistema frontale tra martedì e mercoledì associato a piogge diffuse, venti intensi e mareggiate. Nella giornata di giovedì il meteo sarà ancora variabile, con cieli molto nuvolosi e precipitazioni diffuse sul Levante, ma tendenza a un deciso aumento termico.