Maltempo: albero caduto colpisce un’auto a La Rusca a Savona, chiusa per smottamento la Sp453 a Villanova

Savona. Continua a creare problemi l’ondata di maltempo che si è abbattuta sul savonese e, più in generale, su tutta la Liguria.

I vigili del fuoco hanno effettuato numerosi interventi per piante e alberi pericolanti. Uno di questi si è abbattuto su un’auto nel quartiere savonese di La Rusca. Per fortuna non si segnalano feriti.

Problemi si sono registrati anche sulla Sp453: il tratto compreso tra il chilometro 17,300 e il chilometro 19.000, nel territorio comunale di Ortovero, è stato chiuso in entrambe le direzioni a causa di uno smottamento. Sul posto sono intervenute le squadre di Anas oltre che delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco. Il masso caduto è stato rimosso.

Nella giornata di domani, anche in relazione alla prevista cessazione della allerta meteo, è fissato un sopralluogo finalizzato alla valutazione delle condizioni di sicurezza necessarie al ripristino della circolazione.

La circolazione è deviata lungo la comunale via Tenaigo.

Altre criticità sono segnalate tra Ortovero e Villanova, chi deve muoversi verso Pieve di Teco può dirigersi via Vendone e Arnasco sulla strada di mezza costa.

“Sta diventando problematico, perché ogni volta che c’è una criticità il traffico si riversa sulla strada comunale che a sua volta crea delle criticità: impossibile in alcuni punti, nella parte centrale, il passaggio di due auto”, afferma il sindaco di Villanova Pietro Balestra.