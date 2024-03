Lunghe code per il semaforo sull’Aurelia tra Varazze e Celle: altre due settimane di attesa, il 15 marzo sarà rimosso

Varazze. Coda a Celle, dal bivio per l’autostrada in direzione Varazze già alle 8 e mezzo di questa mattina. Ancora 14 giorni e il semaforo sull’Aurelia, installato in seguito alla caduta di detriti sulla strada, sarà rimosso. Ci vorrà ancora pazienza.

Lungo il tratto si formano incolonnamenti nei momenti di maggiore traffico, soprattutto in questi giorni di pioggia e sono in molti a chiedersi, e a chiederci, quanto durerà questa situazione. Una data c’è: il 15 marzo, quella prevista per la rimozione dell’impianto semaforico.

In queste due settimane saranno terminati i lavori di ripristino dei sistemi di protezione della parete rocciosa da cui si sono staccati alcuni detriti che sono finiti in strada la sera del 15 febbraio.

Dovevano finire qualche giorno prima ma, per via della pioggia di questi giorni, si allungheranno i tempi.