L’Under 19 del Volley Finale di coach Paroli conquista lo scudetto: 100% di vittorie in campionato

Arriva il primo traguardo stagionale per il Volley Team Finale, sezione della Polisportiva del Finale A.S.D.! L’under 19 conquista lo scudetto, dopo 12 partite giocate, tutte vinte, lasciando un solo set per strada all’Imperia Volley, classificatasi poi seconda. E’ stata una vera e propria cavalcata in solitaria per i nostri ragazzi, guidati da Coach Andrea Paroli, che non hanno mai avuto difficoltà nei vari match giocati.

Ecco i nomi dei Protagonisti:

– Battaglino Dario,

– Borrelli Riccardo,

– Bruzzone Leonardo,

– Cardone Amedeo Maria,

– Cosenzio Federico,

– Folliero Daniel,

– Gamba Samuele,

– Molinari Luca,

– Pelissero Zeno,

– Rapali Matias,

– Torcello Lorenzo,

– Toso Giacomo.

Inoltre, del gruppo hanno fatto parte integrante da subito: Carello Andrea, Calcagno Davide e Rebagliati Davide in prestito da Albisola.

La presidentessa del Comitato Territoriale Liguria Ponente, Ornella Testa, in occasione dell’ultima partita di campionato, giovedì scorso è venuta personalmente a consegnare lo stendardo che andrà a fare compagnia ai numerosissimi traguardi raggiunti negli anni scorsi.

Prossimo impegno per i nostri ragazzi: direttamente la finale regionale di categoria prevista per domenica 28 aprile probabilmente a Lavagna.

Nella foto i pallavolisti dell’Under 19 del Volley Team Finale insieme al Presidente della pallavolo Stefano Schiappapietra (a sinistra) e a Coach Andrea Paroli (a destra).